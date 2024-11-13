Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP MEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Giám sát dự án/công trình/thi công

Tham gia các dự án xây dựng mới; dự án cải tạo, sửa chữa cho các công trình và hệ thống cơ sở hạ tầng kĩ thuật trong nhà máy, xưởng sản xuất, kho bãi ...

Làm shop drawing, sử dụng tốt phần mềm: Auto card, Revit, MS ...

Bóc tách khối lượng vật tư theo bản vẽ thiết kế để tính toán đặt vật tư.

Làm hồ sơ nghiệm thu vật tư, nghiệm thu lắp đặt, bàn giao; hồ sơ quyết toán.

Quản lý tiến độ công việc thi công tại hiện trường.

Lập kế hoạch và quản lý công việc được giao theo kế hoạch và tiến độ tổng thể đã được phê duyệt của dự án;

Thu thập yêu cầu cụ thể về công việc tại hiện trường.

Đánh giá và báo cáo tiến độ đã thực hiện của đội/nhà thầu phụ hằng ngày/tuần;

Trực tiếp nghiệm thu chất lượng vật liệu đầu vào và chất lượng thi công;

Hoàn thành các bảng biểu đánh giá chất lượng theo hệ thống quản lý chất lượng của Công ty và Chủ đầu tư.

Hướng dẫn và kiểm soát các đội thi công/thầu phụ thực hiện công việc tuân thủ quy trình thi công của Công ty.

Kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hiện của các đội.

Các công việc khác thực hiện theo sự phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp.

Thực hiện công việc chỉ đạo của BLĐ

Làm việc và báo cáo sự việc phát sinh trong quá trình làm việc, kết quả làm việc.

Báo cáo công việc hàng ngày.

Phối hợp làm việc đội nhóm theo dự án được phân công.

Công việc khác

Hỗ trợ các phòng ban khác theo sự chỉ đạo của TBP và BLĐ (nếu có).

Yêu Cầu Công Việc

Giao tiếp tốt, năng động và sáng tạo.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Có khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt; sẵn sàng đi công tác.

Đạo đức/ Uy tín cá nhân/ Tính gắn kết lâu dài/ Có quan điểm làm việc hoặc định hướng công việc rõ ràng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP MEC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tiêu chuẩn: 11.000.000 - 15.000.000 (đã bao gồm các khoản phụ cấp ăn trưa, xăng xe điện thoại)

Được thưởng năm, các dịp Lễ Tết và các chế độ phúc lợi khác hàng năm.

Du lịch hàng năm và nhiều chế độ khác.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Được tăng lương hàng năm, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP MEC

