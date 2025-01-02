Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Phụ trách vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện ô tô, xe máy công ty (Xe tải nhỏ Suzuki)

Đóng gói, vận chuyển hàng, hỗ trợ dọn kho.

Triển khai và phối hợp với bộ phận bán hàng trong quá trình vận chuyển và thanh toán hàng hóa theo đúng quy định.

Thực hiện công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Sức khỏe tốt, không giới hạn độ tuổi.

Có bằng lái xe máy, ô tô (Bắt buộc).

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm giao hàng nội thành, giao hàng tuyến dài và lái xe văn phòng.

Tính tình cẩn thận, hòa nhã, chịu được áp lực cao, chăm chỉ, chịu khó và bình tĩnh trong công việc.

Thời gian và địa điểm làm việc:

Thời gian làm việc: 08:00 - 17:00 từ Thứ Hai đến Thứ Bảy.

Địa điểm làm việc: Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập 10.000.000 - 14.000.000 VNĐ/tháng (Bao gồm: Lương cơ bản từ 10.000.000 – 13.000.000 VNĐ/tháng + Phụ cấp ăn trưa 780,000/tháng)

Được hưởng các chính sách phúc lợi, nghỉ phép năm theo quy định của công ty.

Tháng lương 13, thưởng Lễ - Tết.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Được đào tạo và có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến

