Tuyển Bốc xếp/Giao hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Ngày đăng tuyển: 08/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Bốc xếp/Giao hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bốc xếp/Giao hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 22 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

- 2 Nguyễn Thị Xiếu, Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

- 12 Võ Trần Chí, Tân Tạo, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

- số 104 Tân Sơn, Phường 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh

- Ích Thạnh, phường Trường Thạnh, Quận 9, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Bốc xếp/Giao hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Trung chuyển hàng hóa trong khu vực nội thành HCM
- Giao nhận hàng hóa: Giao nhận hàng hóa đến shop hoặc khách hàng theo tuyến được phân công.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu học vấn
Không yêu cầu trình độ
Yêu cầu độ tuổi
20 - 45 tuổi
Yêu cầu công việc
- Có điện thoại hệ điều hành Android
- Có bằng lái từ B2 trở lên và kinh nghiệm trên 6 tháng đối với HCM
- Không có NỢ XẤU tại ngân hàng/công ty tài chính (chấp nhận nợ xấu đã thanh toán/tất toán)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương đảm bảo lên đến 12,000,000đ/ tháng
Thu nhập lên đến 15,000,000đ/tháng (Phụ cấp ăn uống)
Hỗ trợ 500k làm hồ sơ sau khi đậu phỏng vấn
Được ký hợp đồng lao động sau 1 tháng, tham gia BHXH, BHYT, Chế độ công đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà GHTK Building - Số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì

