Tuyển Bốc xếp/Giao hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 22 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh - 2 Nguyễn Thị Xiếu, Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh - 12 Võ Trần Chí, Tân Tạo, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh - số 104 Tân Sơn, Phường 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh - Ích Thạnh, phường Trường Thạnh, Quận 9, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Bốc xếp/Giao hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Trung chuyển hàng hóa trong khu vực nội thành HCM

- Giao nhận hàng hóa: Giao nhận hàng hóa đến shop hoặc khách hàng theo tuyến được phân công.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu học vấn

Không yêu cầu trình độ

Yêu cầu độ tuổi

20 - 45 tuổi

Yêu cầu công việc

- Có điện thoại hệ điều hành Android

- Có bằng lái từ B2 trở lên và kinh nghiệm trên 6 tháng đối với HCM

- Không có NỢ XẤU tại ngân hàng/công ty tài chính (chấp nhận nợ xấu đã thanh toán/tất toán)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương đảm bảo lên đến 12,000,000đ/ tháng

Thu nhập lên đến 15,000,000đ/tháng (Phụ cấp ăn uống)

Hỗ trợ 500k làm hồ sơ sau khi đậu phỏng vấn

Được ký hợp đồng lao động sau 1 tháng, tham gia BHXH, BHYT, Chế độ công đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

