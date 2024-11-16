Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÔNG Á làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 36 - 45 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÔNG Á
Ngày đăng tuyển: 16/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÔNG Á

Giáo viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÔNG Á

Mức lương
36 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Ngãi:

- 02

- Nguyễn Tấn Kỳ, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 36 - 45 Triệu

We're looking for a NATIVE ENGLISH teacher teaching in Quảng Ngãi city, Vietnam
Teaching Kindergarten and Junior classes
Teaching English Communication classes

Với Mức Lương 36 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bachelor's degree
Tesol or teaching certificate
Have experience in teaching kids aged 4 to 16

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÔNG Á Thì Được Hưởng Những Gì

Competitive salary: 1600$ to 2000$
Accommodation: provided ( a full- furnished room, kitchen and bathroom)
Support 50% work permit and visa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÔNG Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÔNG Á

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÔNG Á

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 02, Nguyễn Tấn Kỳ, P.Trần Phú, TP Quảng Ngãi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

