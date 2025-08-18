Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Chức danh: Giám đốc/Giám đốc Trung tâm Môi giới
Phòng – Ban: Khối Kinh doanh Chứng khoán
Địa điểm làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vũng Tàu
Thời gian làm việc: Toàn thời gian.
Số lượng: 1
• Tìm kiếm khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
• Phát triển phòng môi giới và mạng lưới đối tác phát triển kinh doanh (A-Partner)
• Hỗ trợ, đào tạo nhân viên môi giới thuộc phòng mình quản lý, phát triển đối tác phát triển kinh doanh.
• Lập kế hoạch phát triển đội ngũ nhân sự phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học trở lên
• Ứng viên có kinh nghiệm làm Môi giới chứng khoán từ 2 năm trở lên là lợi thế.
• Khả năng quản lý, lập kế hoạch hiệu quả
• Có khả năng tạo ra mạng lưới khách hàng rộng lớn.
* QUYỀN LỢI

Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

