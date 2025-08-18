Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Chức danh: Giám đốc/Giám đốc Trung tâm Môi giới
Phòng – Ban: Khối Kinh doanh Chứng khoán
Địa điểm làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vũng Tàu
Thời gian làm việc: Toàn thời gian.
Số lượng: 1
• Tìm kiếm khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
• Phát triển phòng môi giới và mạng lưới đối tác phát triển kinh doanh (A-Partner)
• Hỗ trợ, đào tạo nhân viên môi giới thuộc phòng mình quản lý, phát triển đối tác phát triển kinh doanh.
• Lập kế hoạch phát triển đội ngũ nhân sự phòng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ứng viên có kinh nghiệm làm Môi giới chứng khoán từ 2 năm trở lên là lợi thế.
• Khả năng quản lý, lập kế hoạch hiệu quả
• Có khả năng tạo ra mạng lưới khách hàng rộng lớn.
* QUYỀN LỢI
Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
