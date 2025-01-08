Tuyển Giáo viên Wellspring Saigon International Bilingual School làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD

1. Công tác giảng dạy:

- Xây dựng kế hoạch dạy học và kiểm tra môn Lịch sử khối Trung học, đánh giá của bộ môn theo Chương trình phổ thông của Bộ GD&ĐT Việt Nam.

- Thực hiện công tác giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và nhận xét học sinh theo kế hoạch được duyệt và theo các quy định của bộ môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục.

- Phối hợp với Giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên, nhân viên khác quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do trường tổ chức.

- Tham gia các hoạt động chuyên môn (dự giờ, họp chuyên môn, tọa đàm chuyên đề, các khóa đào tạo …).

- Tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục; vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh.

- Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh; thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; tạo dựng môi trường học tập và làm việc thân thiện, hợp tác, an toàn và lành mạnh.

2. Công tác chủ nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với các đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh.