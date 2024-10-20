Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 145 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Chịu trách nhiệm soạn giáo án chương trình và giảng dạy bộ môn theo Phân phối chương trình đưa ra của Trung tâm.

Quản lý và chăm sóc thường xuyên, theo dõi học sinh và báo cáo tình hình học tập cho phụ huynh.

Xây dựng kế hoạch phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém. Soạn bài tập kèm thêm cho học sinh yếu.

Tổ chức chương trình ngoại khoá – sự kiện cho hoc sinh tại cơ sở.

Điểm danh, làm điểm thi, sổ sách các vấn đề liên quan tới học sinh và phụ huynh.

Hỗ trợ dạy trải nghiệm chốt sale khi có học viên mới cùng với phòng Kinh doanh.

Tham gia tập huấn chuyên môn do Trung tâm điều phối.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các ngành: Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Sư phạm Toán, Sư phạm Văn và các ngành liên quan đến Sư phạm

Tinh thần kỷ luật cao, tận tâm, ưa thích môi trường giáo dục, yêu trẻ và có trách nhiệm cao trong công việc

Mong muốn làm việc lâu dài với Trung tâm

Tin học văn phòng: Word, Excel, GG Drive

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUALL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập LCB 7tr/tháng + HOA HỒNG TỪ 2% - 4%/ Học viên.

Đảm bảo thu nhập tối thiểu từ 8tr5 trở lên.

Được training trước khi tham gia đứng lớp, tập huấn định kỳ...

Giáo viên có năng lực tốt sẽ được ghi nhận và khen thưởng.

Môi trường làm việc hiện đại, trẻ trung năng động; cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi trở thành giáo viên full-time tại hệ thống.

Lộ trình thăng tiến và tăng lương rõ ràng, xét theo năng lực giáo viên.

Du lịch hàng năm cùng Trung tâm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUALL

