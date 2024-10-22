Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 53 Bis Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, TPHCM (TRUNG TÂM SUNNY AVT), Quận 3

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Huấn luyện nghe-nói, đánh giá khả năng ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính (nhân viên sẽ được đào tạo bởi các giáo viên đầu ngành huấn luyện nghe-nói để có khả năng đứng lớp);

- Lên kế hoạch huấn luyện, xây dựng chương trình giảng dạy sáng tạo, quản lý lớp nhóm trẻ mầm non.

- Sắp xếp giờ ngủ trưa, ăn trưa, ăn nhẹ cho các trẻ, giám sát các trẻ trong các hoạt động để đảm bảo trẻ luôn an toàn.

- Duy trì lớp học sạch sẽ, gọn gàng tuân thủ tiêu chuẩn y tế và an toàn cho trẻ.

- Hướng dẫn phụ huynh cách huấn luyện trẻ tại nhà.

- Hỗ trợ và phối hợp với phụ huynh chăm sóc trẻ trong thời gian trẻ tham dự đợt huấn luyện.

- Thường xuyên liên lạc với phụ huynh để hiểu hoàn cảnh và tâm lý của trẻ.

- Phối hợp với đồng nghiệp tại trung tâm hoàn thành công việc chung.

- Thực hiện công việc theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học Sư phạm;

- Ưu tiên ứng viên có chuyên ngành, hoặc có kinh nghiệm giảng dạy trẻ mẫu giáo.

- Hiểu biết sâu sắc về nguyên lý phát triển của trẻ và phương pháp giáo dục mầm non

- Khả năng truyền đạt, hướng dẫn tốt; có kỹ năng quản lý, tổ chức hoạt động nhóm trẻ và xử lý tình huống tốt;

- Tận tâm, trung thực, kiên nhẫn, than thiện và yêu thương trẻ.

- Am hiểu các hướng dẫn vệ sinh và an toàn trong lớp học.

- Có trách nhiệm cao với công việc, có tinh thần cầu thị, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

- Được đào tạo về nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động.

- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn về thính học, phương pháp dạy trẻ khiếm thính,

- Phúc lợi:

+ Thưởng lương tháng 13 và thưởng hiệu quả công việc;

+ Các chế độ BHXH, BHYT & BHTN theo quy định;

+ Xét nâng lương hàng năm;

+ Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin