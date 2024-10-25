Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần giáo dục và thương mại cờ hoàng gia. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 10 Triệu

Mức lương 5 - 10 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 128 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6 ...và 11 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

- Giảng dạy bộ môn mỹ thuật sáng tạo cho trẻ từ 4-12 tuổi

- Soạn bài và lên kế hoạch giảng dạy

- Tạo hứng thú cho bé trong quá trình giảng dạy

- Chịu trách nhiệm quản lý học sinh, thiết bị giáo cụ của lớp học

- Vệ sinh, dọn dẹp lớp học sạch sẽ sau giờ học và kết thúc ngày làm việc

- Tham gia các buổi đào tạo ngoài giờ của trung tâm, các hoạt động sự kiện của công ty dành cho giáo viên, trợ giảng

- Báo cáo quá trình giảng dạy, trực tiếp đánh giá khả năng tiếp thu của học sinh và kết quả học tập cuối cùng

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đang theo học hoặc đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành có liên quan đến Mỹ thuật

- Độ tuổi: 20 - 28 tuổi

- Trung thực, tận tâm và thân thiện

- Kỹ năng vẽ tay tốt, biết sử dụng màu nước

- Yêu trẻ em,có tính kiên nhẫn, tỉ mỉ, kỷ luật tự thân & trách nhiệm trong công việc

- Có tinh thần học hỏi cầu tiến, không ngại khó ngại khổ

- Đam mê sáng tạo, có khả năng làm Handmade là một lợi thế

Tại Công ty cổ phần giáo dục và thương mại cờ hoàng gia. Thì Được Hưởng Những Gì

Lương dạy: 120k-300k/buổi (2-4 tiếng) phụ thuộc vào khả năng, thời gian cống hiến. Tổng lương dạy dự kiến từ 8-15 triệu/tháng.

Lương dạy trường tùy nơi được phân công.

Bồi dưỡng khi làm sự kiện, hoạt động của công ty.

Được xét duyệt tăng lương 1 năm /lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giáo dục và thương mại cờ hoàng gia.

