Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC & DU LỊCH CAO CẤP RV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số T10 - 19 đường số 10, Manhattan Vinhomes Grand Park,Phường Long Bình ,TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Quận 9

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia giảng dạy tiếng Anh cho học sinh theo giáo trình của trung tâm. Chuẩn bị bài giảng, tài liệu giảng dạy, giáo án phù hợp với trình độ của học sinh. Thực hiện các hoạt động giảng dạy, tương tác với học sinh trong lớp học. Đánh giá, chấm điểm, theo dõi tiến độ học tập của học sinh. Cung cấp phản hồi, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập. Tham gia các hoạt động chuyên môn của trung tâm, đóng góp ý kiến xây dựng chương trình giảng dạy. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám hiệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành sư phạm tiếng Anh hoặc các ngành liên quan. Có kiến thức vững chắc về ngữ pháp, từ vựng, phát âm tiếng Anh. Có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát, tự tin. Có khả năng truyền đạt kiến thức hiệu quả, tạo hứng thú học tập cho học sinh. Yêu thích công việc giảng dạy, có tâm huyết với nghề. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ IELTS, TOEIC.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC & DU LỊCH CAO CẤP RV Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ, phát triển chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC & DU LỊCH CAO CẤP RV

