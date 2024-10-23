Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH VEDANA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 30 Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, Hồ Chí Minh, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Đứng lớp, giảng dạy các bé lớp Kid, Top, thủ công, mỹ thuật ứng dụng,...

Tạo lập, duy trì và phát triển mối quan hệ mật thiết với phụ huynh, thường xuyên trao đổi, cập nhật tình hình học tập của bé

Trang trí trung tâm và thực hiện một số công việc của giáo viên Mỹ thuật theo sự phân công của Giám đốc trung tâm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê nghệ thuật, yêu trẻ con.

Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Có sự chủ động học hỏi

Có khả năng vẽ tay Tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên chuyên ngành Mỹ thuật hoặc liên quan là một điểm cộng

Tại CÔNG TY TNHH VEDANA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng, phụ cấp tương xứng với hiệu quả công việc

Định kỳ 1 năm xét tăng lương 2 lần

Được trainning phương pháp giảng dạy, nghiệp vụ độc quyền TopArt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VEDANA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin