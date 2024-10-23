Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH VEDANA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY TNHH VEDANA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 30 Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, Hồ Chí Minh, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Đứng lớp, giảng dạy các bé lớp Kid, Top, thủ công, mỹ thuật ứng dụng,...
Tạo lập, duy trì và phát triển mối quan hệ mật thiết với phụ huynh, thường xuyên trao đổi, cập nhật tình hình học tập của bé
Trang trí trung tâm và thực hiện một số công việc của giáo viên Mỹ thuật theo sự phân công của Giám đốc trung tâm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đam mê nghệ thuật, yêu trẻ con.
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Có sự chủ động học hỏi
Có khả năng vẽ tay Tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên chuyên ngành Mỹ thuật hoặc liên quan là một điểm cộng
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Có sự chủ động học hỏi
Có khả năng vẽ tay Tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên chuyên ngành Mỹ thuật hoặc liên quan là một điểm cộng
Tại CÔNG TY TNHH VEDANA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương, thưởng, phụ cấp tương xứng với hiệu quả công việc
Định kỳ 1 năm xét tăng lương 2 lần
Được trainning phương pháp giảng dạy, nghiệp vụ độc quyền TopArt
Định kỳ 1 năm xét tăng lương 2 lần
Được trainning phương pháp giảng dạy, nghiệp vụ độc quyền TopArt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VEDANA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
