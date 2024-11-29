Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH ANH NGỮ BRILLIANT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 700 USD

CÔNG TY TNHH ANH NGỮ BRILLIANT VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY TNHH ANH NGỮ BRILLIANT VIỆT NAM

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY TNHH ANH NGỮ BRILLIANT VIỆT NAM

Mức lương
500 - 700 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lê Thánh Tôn, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 500 - 700 USD

Giáo Viên dạy Tiếng Việt
Khách hàng chủ yếu là Người Nhật
Chuẩn bị giáo án/chương trình giảng dạy
Theo dõi, đánh giá và đề xuất chương trình giảng dạy phù hợp
Xây dựng Kế hoạch thu hút và tăng gắn kết với học viên

Với Mức Lương 500 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Nhật
Từng sống và làm việc tại Nhật
Am hiểu văn hóa người Nhật
Chứng chỉ tiếng Nhật từ N3

Tại CÔNG TY TNHH ANH NGỮ BRILLIANT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm và chế độ nghỉ lễ, Tết, phép năm theo Luật lao động Việt Nam - Lương tháng 13
Các chế độ phúc lợi khác: Sinh nhật, du lịch, các chương trình gắn kết...
Được đào tạo, hướng dẫn khi nhận việc
Ưu tiên Nữ (tuổi từ 22 đến 45)
Có khả năng làm việc linh hoạt, nhiệt tình, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong ngành dịch vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANH NGỮ BRILLIANT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ANH NGỮ BRILLIANT VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ANH NGỮ BRILLIANT VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 2B Chu Mạnh Trinh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

