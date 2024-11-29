Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH ANH NGỮ BRILLIANT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 700 USD

Mức lương 500 - 700 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lê Thánh Tôn, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 500 - 700 USD

Giáo Viên dạy Tiếng Việt

Khách hàng chủ yếu là Người Nhật

Chuẩn bị giáo án/chương trình giảng dạy

Theo dõi, đánh giá và đề xuất chương trình giảng dạy phù hợp

Xây dựng Kế hoạch thu hút và tăng gắn kết với học viên

Với Mức Lương 500 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Nhật

Từng sống và làm việc tại Nhật

Am hiểu văn hóa người Nhật

Chứng chỉ tiếng Nhật từ N3

Tại CÔNG TY TNHH ANH NGỮ BRILLIANT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm và chế độ nghỉ lễ, Tết, phép năm theo Luật lao động Việt Nam - Lương tháng 13

Các chế độ phúc lợi khác: Sinh nhật, du lịch, các chương trình gắn kết...

Được đào tạo, hướng dẫn khi nhận việc

Ưu tiên Nữ (tuổi từ 22 đến 45)

Có khả năng làm việc linh hoạt, nhiệt tình, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong ngành dịch vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANH NGỮ BRILLIANT VIỆT NAM

