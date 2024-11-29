Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH ANH NGỮ BRILLIANT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 700 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY TNHH ANH NGỮ BRILLIANT VIỆT NAM
Mức lương
500 - 700 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lê Thánh Tôn, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 500 - 700 USD
Giáo Viên dạy Tiếng Việt
Khách hàng chủ yếu là Người Nhật
Chuẩn bị giáo án/chương trình giảng dạy
Theo dõi, đánh giá và đề xuất chương trình giảng dạy phù hợp
Xây dựng Kế hoạch thu hút và tăng gắn kết với học viên
Với Mức Lương 500 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Nhật
Từng sống và làm việc tại Nhật
Am hiểu văn hóa người Nhật
Chứng chỉ tiếng Nhật từ N3
Tại CÔNG TY TNHH ANH NGỮ BRILLIANT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm và chế độ nghỉ lễ, Tết, phép năm theo Luật lao động Việt Nam - Lương tháng 13
Các chế độ phúc lợi khác: Sinh nhật, du lịch, các chương trình gắn kết...
Được đào tạo, hướng dẫn khi nhận việc
Ưu tiên Nữ (tuổi từ 22 đến 45)
Có khả năng làm việc linh hoạt, nhiệt tình, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong ngành dịch vụ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANH NGỮ BRILLIANT VIỆT NAM
