Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty cổ phần Ico Euro
- Hà Nội: Số 06 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 25 - 40 Triệu
Đào tạo Tiếng Đức cho học viên tại các trung tâm của công ty
Đào tạo Tiếng Đức cho học viên online (nếu mong muốn)
Quản lý toàn diện về học viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nội quy... lớp được phân công
Đảm bảo giữ đủ số lượng học viên của lớp được phân công chủ nhiệm so với thời điểm bàn giao.
Đảm bảo chất lượng tiếng Đức và ý thức theo tiêu chuẩn của Đối ngoại của học viên của lớp được giao chủ nhiệm.
Đảm bảo kết quả và tiến độ chứng chỉ tiếng Đức (A2/B1/B2) theo mục tiêu của quản lý trực tiếp giao theo từng lớp và từng giai đoạn.
Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có bằng B2 hoặc TestDaf 4 trở lên
Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng sư phạm
Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, sáng tạo và chịu được áp lực cao trong công việc, sẵn sàng đi công tác.
Tại Công ty cổ phần Ico Euro Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng các chế độ thưởng hấp dẫn theo KPI, theo thâm niên, Quý/ nửa năm/ năm
Được hỗ trợ ăn ở nếu về làm tại các tỉnh
Hưởng các chế độ thưởng du lịch 2 năm/lần
Hưởng chế độ khám sức khỏe cho nhân viên khi đã vào chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Ico Euro
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
