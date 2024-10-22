Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 06 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Đào tạo Tiếng Đức cho học viên tại các trung tâm của công ty

Đào tạo Tiếng Đức cho học viên online (nếu mong muốn)

Quản lý toàn diện về học viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nội quy... lớp được phân công

Đảm bảo giữ đủ số lượng học viên của lớp được phân công chủ nhiệm so với thời điểm bàn giao.

Đảm bảo chất lượng tiếng Đức và ý thức theo tiêu chuẩn của Đối ngoại của học viên của lớp được giao chủ nhiệm.

Đảm bảo kết quả và tiến độ chứng chỉ tiếng Đức (A2/B1/B2) theo mục tiêu của quản lý trực tiếp giao theo từng lớp và từng giai đoạn.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành tiếng Đức hoặc đã từng học tập tại Đức hoặc sinh viên năm cuối ngành ngôn ngữ Đức và có trình độ phù hợp

Có bằng B2 hoặc TestDaf 4 trở lên

Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng sư phạm

Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, sáng tạo và chịu được áp lực cao trong công việc, sẵn sàng đi công tác.

Tại Công ty cổ phần Ico Euro Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn từ 25 - 40 Triệu

Hưởng các chế độ thưởng hấp dẫn theo KPI, theo thâm niên, Quý/ nửa năm/ năm

Được hỗ trợ ăn ở nếu về làm tại các tỉnh

Hưởng các chế độ thưởng du lịch 2 năm/lần

Hưởng chế độ khám sức khỏe cho nhân viên khi đã vào chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Ico Euro

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.