Tuyển Giáo viên TRƯỜNG MẦM NON BẠCH TUYẾT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

TRƯỜNG MẦM NON BẠCH TUYẾT
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại TRƯỜNG MẦM NON BẠCH TUYẾT

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 92 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

– Quản lý nhóm trẻ được phân công, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của trẻ trong thời gian trẻ ở lớp.
– Xây dựng kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ theo độ tuổi trẻ lớp mình phụ trách
– Xây dựng môi trường nhóm lớp đáp ứng thực hiện chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ
– Tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo kế hoạch giáo dục và quy chế chuyên môn
– Thực hiện hệ thống số sách quản lý nhóm lớp
– Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhóm lớp
– Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ cho cha mẹ trẻ. Chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ.
– Tổ chức cho trẻ tham gia các sự kiện
– Tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nâng cao trình độ cá nhân
– Thực hiện các công việc khác khi Ban giám hiệu yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp Sư phạm hoặc các chuyên ngành liên quan
– Có kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy và đam mê giáo dục mầm non
– Ưu tiên có khả năng hiểu, giao tiếp cơ bản bằng Tiếng Anh
– Tâm huyết với giáo dục
– Cam kết duy trì giảng dạy lâu dài.

Tại TRƯỜNG MẦM NON BẠCH TUYẾT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + thưởng hấp dẫn, lương tháng 13, thưởng lễ/ tết/ sinh nhật,...
Chế độ BHYT/BHXH, hưởng phúc lợi theo quy định của Pháp luật, đi du lịch hàng năm....
Môi trường chuyên nghiệp
Miễn học phí cho con GV tại trường
Cam kết duy trì giảng dạy lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG MẦM NON BẠCH TUYẾT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TRƯỜNG MẦM NON BẠCH TUYẾT

TRƯỜNG MẦM NON BẠCH TUYẾT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 92 Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Mạng xã hội

