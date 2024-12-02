Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR EDUCATION
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR EDUCATION

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR EDUCATION

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 107 Trần Quốc Hoàn, Phường 04, Quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Kỹ Năng Sống

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

- Bảo hiểm xã hội, thất nghiệp và sức khỏe theo chính sách của nhà nước, tính trên mức lương cơ bản.
- Chế độ lương/thưởng hấp dẫn, ổn định.
- Mỗi năm có 12 ngày phép và các ngày nghỉ lễ chung của cả nước.
- Cơ hội được học hỏi, phát triển bản thân dựa theo khả năng, định hướng công việc và sự phát triển của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR EDUCATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR EDUCATION

CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR EDUCATION

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 269A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

