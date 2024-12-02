Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR EDUCATION
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 107 Trần Quốc Hoàn, Phường 04, Quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Kỹ Năng Sống
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì
- Bảo hiểm xã hội, thất nghiệp và sức khỏe theo chính sách của nhà nước, tính trên mức lương cơ bản.
- Chế độ lương/thưởng hấp dẫn, ổn định.
- Mỗi năm có 12 ngày phép và các ngày nghỉ lễ chung của cả nước.
- Cơ hội được học hỏi, phát triển bản thân dựa theo khả năng, định hướng công việc và sự phát triển của công ty.
