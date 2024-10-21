Tuyển Giáo dục/Đào tạo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Nước Ngoài - Toàn Quốc

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

Giảng dạy tiếng Anh giao tiếp trực tuyến 1 kèm 1 cho học viên (sinh viên, người đi làm) qua một trong các nền tảng: Skype, Zoom,... Giảng dạy theo giáo trình có sẵn. Khuyến khích giảng viên tham gia đóng góp ý kiến, điều chỉnh, tối ưu hóa chương trình học phù hợp với học viên Chăm sóc học viên trong suốt quá trình học tập Thời lượng 1 lớp học: 60p/ buổi, 3 buổi/ tuần. Dạy tối thiểu 2 lớp/ tuần

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đáp ứng một trong các điều kiện sau: Toeic 900/Ielts 7.0/Bằng Đại học Cử nhân Ngôn ngữ/Sư phạm Anh/Biên phiên dịch...loại Khá trở lên Khả năng phát âm tốt, có kỹ năng giao tiếp tốt và khuyến khích học viên học tiếng Anh Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, có sự gắn bó và tinh thần trách nhiệm Độ tuổi từ 2004 - 1993 Có laptop và tham gia quá trình huấn luyện để đảm bảo yêu cầu

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 3.000.000-6.000.000 VNĐ/Tháng (100k/1 giờ) Thời gian làm việc linh hoạt: Đáp ứng được lịch dạy min 6h/tuần, trong đó dạy được ít nhất 3 buổi tối (khung giờ 19h - 22h, thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7) Các bạn sẽ được tham gia một khóa training vô cùng bài bản do các trainers đã gắn bó lâu năm và rất giàu kinh nghiệm của LANGMASTER đứng lớp Sử dụng giáo trình do đội ngũ R&D biên soạn độc quyền của trung tâm cung cấp Được làm việc tại nhà, không cần đi lại, chủ động sắp xếp công việc Định hướng trở thành giảng viên trực tiếp tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Langmaster/Hệ thống luyện thi Ielts LangGo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.