Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IELTS MENTOR làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IELTS MENTOR
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Tĩnh: LK1
- 09 Vinhomes, đường Hàm Nghi, Phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Giảng dạy, luyện thi IELTS cho lớp sĩ số từ 12 - 20 học viên theo giáo trình và lộ trình có sẵn (Được cung cấp slide & lesson plan chi tiết)
Chấm & chữa BTVN kĩ năng speaking & writing
Độ tuổi học viên: 16 - 25 tuổi
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đang/Từng có chứng chỉ Ielts từ 7.0+
Ưu tiên có từ 6 tháng kinh nghiệm dạy tiếng anh, IELTS
Yêu thích lĩnh vực giáo dục
Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IELTS MENTOR Thì Được Hưởng Những Gì
Giáo viên giảng dạy các lớp trình độ từ Basic - IELTS 6.5:
Lớp Basic: 370.000đ - 460.000đ/1,5h
Lớp Pre IELTS: 410.000đ - 520.000đ/1.5h
Lớp IELTS 3.5 - 4.5: 510.000đ - 620.000đ/1.5h
Lớp IELTS 4.5 - 5.5: 1.100.000đ- 1.450.000đ/3h
Lớp IELTS 5.5 - 6.5: 1.200.000 - 1.550.000đ/3h
Thời gian các lớp học: Từ 18h – 21h (tuỳ từng lớp sẽ có ca dạy khác nhau)
Thu nhập trung bình: 15.000.000đ - 30.000.000đ/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IELTS MENTOR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
