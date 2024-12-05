Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IELTS MENTOR làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Tĩnh: LK1 - 09 Vinhomes, đường Hàm Nghi, Phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Giảng dạy, luyện thi IELTS cho lớp sĩ số từ 12 - 20 học viên theo giáo trình và lộ trình có sẵn (Được cung cấp slide & lesson plan chi tiết)

Chấm & chữa BTVN kĩ năng speaking & writing

Độ tuổi học viên: 16 - 25 tuổi

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang/Từng có chứng chỉ Ielts từ 7.0+

Ưu tiên có từ 6 tháng kinh nghiệm dạy tiếng anh, IELTS

Yêu thích lĩnh vực giáo dục

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IELTS MENTOR Thì Được Hưởng Những Gì

Giáo viên giảng dạy các lớp trình độ từ Basic - IELTS 6.5:

Lớp Basic: 370.000đ - 460.000đ/1,5h

Lớp Pre IELTS: 410.000đ - 520.000đ/1.5h

Lớp IELTS 3.5 - 4.5: 510.000đ - 620.000đ/1.5h

Lớp IELTS 4.5 - 5.5: 1.100.000đ- 1.450.000đ/3h

Lớp IELTS 5.5 - 6.5: 1.200.000 - 1.550.000đ/3h

Thời gian các lớp học: Từ 18h – 21h (tuỳ từng lớp sẽ có ca dạy khác nhau)

Thu nhập trung bình: 15.000.000đ - 30.000.000đ/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IELTS MENTOR

