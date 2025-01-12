Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HUMAN làm việc tại Cà Mau thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cà Mau: Tôn Đức Thắng, p5, Cà Mau, TP Cà Mau, Thành phố Cà Mau

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh

Giảng dạy tiếng Anh cho các bé từ 3 - 15 tuổi theo phương pháp chuyên biệt và độc quyền.

Được training chuyên sâu về kỹ năng giảng dạy theo tiêu chuẩn của hệ thống Popodoo.

Soạn bài dạy, theo dõi kỹ tình hình học tập của các bé.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành Tiếng Anh, Sư Phạm Tiếng Anh hoặc các ngành có liên quan.

Có kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh là một lợi thế.

Ham học hỏi, cầu tiến, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, năng động, nhiệt tình và thái độ tốt.

Mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HUMAN Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản trong hệ thống Anh Ngữ chuyên nghiệp.

Mức thu nhập cao và theo năng lực của ứng viên.

Thưởng lễ, tết và thưởng thêm theo năng lực

Tham gia đầy đủ BHXH và các phúc lợi khác theo quy định của Nhà Nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HUMAN

