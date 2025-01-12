Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HUMAN làm việc tại Cà Mau thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HUMAN
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/02/2025
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HUMAN

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HUMAN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cà Mau: Tôn Đức Thắng, p5, Cà Mau, TP Cà Mau, Thành phố Cà Mau

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy tiếng Anh cho các bé từ 3 - 15 tuổi theo phương pháp chuyên biệt và độc quyền.
Được training chuyên sâu về kỹ năng giảng dạy theo tiêu chuẩn của hệ thống Popodoo.
Soạn bài dạy, theo dõi kỹ tình hình học tập của các bé.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành Tiếng Anh, Sư Phạm Tiếng Anh hoặc các ngành có liên quan.
Có kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh là một lợi thế.
Ham học hỏi, cầu tiến, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, năng động, nhiệt tình và thái độ tốt.
Mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HUMAN Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản trong hệ thống Anh Ngữ chuyên nghiệp.
Mức thu nhập cao và theo năng lực của ứng viên.
Thưởng lễ, tết và thưởng thêm theo năng lực
Tham gia đầy đủ BHXH và các phúc lợi khác theo quy định của Nhà Nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HUMAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HUMAN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HUMAN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 77, đường Tôn Đức Thắng, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

