Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hblab làm việc tại Quốc tế thu nhập 500 - 1,500 USD

I, Mô tả công việc

- Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng và lên kế hoạch tuyển dụng các vị trí IT hoặc tiếng Nhật tại Việt Nam và Nhật Bản .

- Xây dựng và tạo nguồn ứng viên target theo kế hoạch tuyển dụng.

- Mở rộng liên tục nguồn ứng viên của các vị trí theo kế hoạch tuyển dụng.

- Tham gia và hỗ trợ tổ chức các sự kiện tuyển sinh, hợp tác doanh nghiệp từ các đối tác của Công ty

- Tham gia vào công việc truyền thông thương hiệu tuyển dụng của Công ty.

- Tham gia đề xuất cải tiến công tác tuyển dụng cấp bộ phận và cấp Công ty …

- Thực hiện tiếp nhận nhân sự mới theo Quy trình của Công ty.

- Thực hiện các công việc khác từ Trưởng bộ phận.