Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hblab làm việc tại Quốc tế thu nhập 500 - 1,500 USD

Công Ty Cổ Phần Hblab
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công Ty Cổ Phần Hblab

Giáo viên tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Nhật Tại Công Ty Cổ Phần Hblab

Mức lương
500 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quốc tế: Tầng 2 Tòa nhà HF Hamamatsucho, 2

- 12

- 9 Shiba Daimon, Minato, Tokyo, Japan

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 500 - 1,500 USD

I, Mô tả công việc
- Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng và lên kế hoạch tuyển dụng các vị trí IT hoặc tiếng Nhật tại Việt Nam và Nhật Bản .
- Xây dựng và tạo nguồn ứng viên target theo kế hoạch tuyển dụng.
- Mở rộng liên tục nguồn ứng viên của các vị trí theo kế hoạch tuyển dụng.
- Tham gia và hỗ trợ tổ chức các sự kiện tuyển sinh, hợp tác doanh nghiệp từ các đối tác của Công ty
- Tham gia vào công việc truyền thông thương hiệu tuyển dụng của Công ty.
- Tham gia đề xuất cải tiến công tác tuyển dụng cấp bộ phận và cấp Công ty …
- Thực hiện tiếp nhận nhân sự mới theo Quy trình của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác từ Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 500 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

II, Yêu cầu công việc:
- Đối với level Junior - Middle:
Từ 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Chuyên viên tuyển dụng IT
- Đối với level Senior trở lên:
+ Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí Chuyên viên tuyển dụng IT

Tại Công Ty Cổ Phần Hblab Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hblab

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Hblab

Công Ty Cổ Phần Hblab

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 2F, Central Point, 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

