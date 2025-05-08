Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty TNHH Rtech làm việc tại Quốc tế thu nhập 12 - 14 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Giáo viên tiếng Nhật Tại Công Ty TNHH Rtech
Mức lương
12 - 14 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Quốc tế: Nhật Bản
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 12 - 14 USD
- Làm việc tại khách sạn kiểu Nhật, tỉnh Toyama
- Sắp xếp, bố trí công việc khách sạn
- Nấu ăn, dọn dẹp phòng khách & nơi lưu trú
- Các công việc khác liên quan đến khách sạn
Với Mức Lương 12 - 14 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Số lượng tuyển dụng: 5 nam, 5 nữ. Tuổi từ 18-35
- Có khả năng giao tiếp tiếng Nhật cơ bản
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn là 1 lợi thế
- Trung thực, chịu khó, ham học hỏi, sức khỏe tốt
- Có thể làm việc lâu dài tại Nhật, ít nhất từ 3 đến 5 năm.
- Hòa đồng, biết lắng nghe ý kiến của cấp trên, khách hàng
- Thân thiện với đồng nghiệp, có tinh thần làm việc theo nhóm.
- Có nỗ lực trong việc học tiếng Nhật
Quyền lợi:
- Mọi chi phí như vé máy bay, hồ sơ công ty sẽ chi trả
Tại Công Ty TNHH Rtech Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Rtech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
