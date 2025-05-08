Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty TNHH Rtech làm việc tại Quốc tế thu nhập 12 - 14 USD

Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty TNHH Rtech làm việc tại Quốc tế thu nhập 12 - 14 USD

Công Ty TNHH Rtech
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
Công Ty TNHH Rtech

Giáo viên tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Nhật Tại Công Ty TNHH Rtech

Mức lương
12 - 14 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Quốc tế: Nhật Bản

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 12 - 14 USD

- Làm việc tại khách sạn kiểu Nhật, tỉnh Toyama
- Sắp xếp, bố trí công việc khách sạn
- Nấu ăn, dọn dẹp phòng khách & nơi lưu trú
- Các công việc khác liên quan đến khách sạn

Với Mức Lương 12 - 14 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số lượng tuyển dụng: 5 nam, 5 nữ. Tuổi từ 18-35
- Có khả năng giao tiếp tiếng Nhật cơ bản
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn là 1 lợi thế
- Trung thực, chịu khó, ham học hỏi, sức khỏe tốt
- Có thể làm việc lâu dài tại Nhật, ít nhất từ 3 đến 5 năm.
- Hòa đồng, biết lắng nghe ý kiến của cấp trên, khách hàng
- Thân thiện với đồng nghiệp, có tinh thần làm việc theo nhóm.
- Có nỗ lực trong việc học tiếng Nhật
Quyền lợi:
- Mọi chi phí như vé máy bay, hồ sơ công ty sẽ chi trả

Tại Công Ty TNHH Rtech Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Rtech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Rtech

Công Ty TNHH Rtech

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 37 Đường Ký Con, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

