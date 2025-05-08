Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty TNHH Rtech làm việc tại Quốc tế thu nhập 12 - 14 USD

Mức lương 12 - 14 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Quốc tế: Nhật Bản

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 12 - 14 USD

- Làm việc tại khách sạn kiểu Nhật, tỉnh Toyama

- Sắp xếp, bố trí công việc khách sạn

- Nấu ăn, dọn dẹp phòng khách & nơi lưu trú

- Các công việc khác liên quan đến khách sạn

Với Mức Lương 12 - 14 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số lượng tuyển dụng: 5 nam, 5 nữ. Tuổi từ 18-35

- Có khả năng giao tiếp tiếng Nhật cơ bản

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn là 1 lợi thế

- Trung thực, chịu khó, ham học hỏi, sức khỏe tốt

- Có thể làm việc lâu dài tại Nhật, ít nhất từ 3 đến 5 năm.

- Hòa đồng, biết lắng nghe ý kiến của cấp trên, khách hàng

- Thân thiện với đồng nghiệp, có tinh thần làm việc theo nhóm.

- Có nỗ lực trong việc học tiếng Nhật

Quyền lợi:

- Mọi chi phí như vé máy bay, hồ sơ công ty sẽ chi trả

