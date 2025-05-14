Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIỆT PHÁT làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Nhật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIỆT PHÁT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk: 189 trần quý cáp, TP Buôn Ma Thuột
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận
- Giảng dạy tiếng Nhật cho học viên chuẩn bị du học và xuất khẩu lao động.
- Xây dựng và điều chỉnh giáo trình phù hợp với từng mục tiêu (du học, kỹ năng đặc định, thực tập sinh…).
- Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên.
- Hỗ trợ xây dựng môi trường học tập tích cực, năng động.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ tiếng Nhật N2 trở lên (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy, đã từng đi Du học hoặc XKLĐ Nhật Bản về).
- Có tinh thần trách nhiệm, yêu nghề và kiên nhẫn với học viên.
- Kỹ năng sư phạm tốt, biết cách truyền cảm hứng cho người học.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIỆT PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực.
- Được đào tạo thêm về nghiệp vụ sư phạm và kiến thức chuyên sâu.
- Cơ hội thăng tiến trong hệ thống trung tâm.
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, đề cao sự phát triển cá nhân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIỆT PHÁT
