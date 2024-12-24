Tuyển Giáo viên Toán Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục MathFun làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Giáo viên Toán Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục MathFun làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục MathFun
Ngày đăng tuyển: 24/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2025
Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục MathFun

Giáo viên Toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Toán Tại Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục MathFun

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 10 ngõ 100 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Phụ trách giảng dạy lớp theo phân công, giảng dạy cho học sinh tiểu học tại trung tâm theo GIÁO TRÌNH CÓ SẴN
Hướng dẫn học sinh phát triển kỹ năng Tư duy thông qua việc học Toán, và các kỹ năng mềm thiết yếu khác thông qua môn Toán, khơi gợi niềm đam mê học tập và sáng tạo của học sinh.
Trao đổi bài thông tin, kết quả học tập của học sinh lớp phụ trách với PHHS.
Tham gia biên soạn, chỉnh sửa tài liệu/ bài giảng của lớp học.
Tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn và hoạt động sự kiện của Câu Lạc Bộ.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

I. YÊU CẦU ỨNG VIÊN
1) Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm:
Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành sư phạm tiểu học/ Sư phạm toán, chấp nhận SV năm cuối (về làm việc sẽ được hướng dẫn đào tạo thêm)
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm đứng lớp giảng dạy.
2) Kỹ năng và phẩm chất:
Kỹ năng quản lý lớp học/ đứng lớp và giao tiếp hiệu quả.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Sử dụng thành thạo vi tính (Word, Excel, Powerpoint), internet...
Tinh thần trách nhiệm cao với công việc, chăm chỉ, nỗ lực học hỏi.
QUAN TRỌNG NHẤT: Yêu nghề, yêu học sinh, tâm huyết và đam mê với công việc.
QUAN TRỌNG NHẤT:
3) Yêu cầu khác:
Chuyên môn giảng dạy, nghiệp vụ và sức khỏe tốt.
Phát âm chuẩn, am hiểu tâm lý học sinh/phụ huynh.
Năng động, sáng tạo, nhiệt huyết và tạo mối quan hệ tốt giữa và Thầy – Trò.
Gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh.
Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp/ cùng chia sẻ, nhiệt tình trong các công việc chung của CLB.

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục MathFun Thì Được Hưởng Những Gì

II. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
Có cơ hội được đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp.
Thu nhập xứng đáng theo năng lực, dao động 10tr-30tr (lương cứng+phụ cấp+thưởng)
Đóng BHXH, lương tháng 13, nghỉ phép, thưởng lễ tết,.....
Được làm việc trong môi trường năng động, đồng nghiệp trẻ tuổi, nhiệt huyết, sẵn sàng học hỏi.
Công việc ổn định lâu dài tại CLB, có lộ trình thăng tiến công việc rõ ràng
Các chế độ đãi ngộ khác theo quy chế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục MathFun

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục MathFun

Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục MathFun

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Ngõ 100 Trần Đại Nghĩa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

