Tuyển Giáo viên Toán Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Chân Trời Mới làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Chân Trời Mới
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Chân Trời Mới

Giáo viên Toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Toán Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Chân Trời Mới

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 5 ...và 2 địa điểm khác, Quận 10

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Hướng dẫn học sinh phát triển năng lực, khả năng tư duy Toán.
Khơi gợi niềm đam mê học toán cho học sinh.
Chấm, sửa bài, giảng dạy Toán cho học sinh theo phương pháp Sylvan.
Đảm bảo sự tiến bộ vững chắc học sinh theo lộ trình cho trước.
Trao đổi kết quả học tập, sự tiến bộ của học sinh tại trung tâm đến phụ huynh.
Tham gia các đợt đào tạo chuyên môn do Công ty tổ chức.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Sư phạm Toán, Sư phạm Toán tin, Sư phạm Tiểu học hoặc các ngành có liên quan.
Kỹ năng quản lý học sinh, quản lý lớp học hiệu quả.
Yêu thích công việc dạy học, tạo không khí lớp học vui, hiệu quả phù hợp môi trường sư phạm.
Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, xử lý tình huống, tổ chức công việc cá nhân.
Trách nhiệm, chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Năng động, sáng tạo, luôn có ý thức chủ động học hỏi nâng cao năng lực chuyên môn.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy.

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Chân Trời Mới Thì Được Hưởng Những Gì

Quà tặng ngày Nhà giáo.
Có cơ hội được đào tạo chính thức.
Môi trường làm việc thân thiện và hợp tác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Chân Trời Mới

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Chân Trời Mới

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Chân Trời Mới

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: - Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Khanh Minh, 55 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

