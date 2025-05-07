Tuyển Giáo viên Toán Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Toán Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bà Rịa Vũng Tàu: FPT PolySchool
- 762 Cách mạng tháng 8, Phường Long Toàn, TP Bà Rịa
Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Giảng dạy môn Toán trong chương trình phổ thông
Thực hiện nghiêm túc các công việc thuộc thẩm quyền của giáo viên trong việc quản lý sinh viên, quản lý lớp học, coi thi, chấm thi, sử dụng tài nguyên theo quy định của FPT Polytechnic.
Tham gia các hoạt động chuyên môn: họp chuyên môn, workshop, hướng dẫn sinh viên làm đề tài Nghiên cứu khoa học,...
Tham gia các hoạt động ngoại khoá do nhà trường tổ chức.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Toán (nếu không tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm thì cần có Chứng chỉ NVSP)
Có khả năng áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại
Sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft Office
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường phổ thông
Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có mức thu nhập hấp dẫn
Có cơ hội tham gia các lớp học, hoạt động đào tạo nâng cao trình độ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company
