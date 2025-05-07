Tuyển Giáo viên Toán Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: FPT PolySchool - 762 Cách mạng tháng 8, Phường Long Toàn, TP Bà Rịa

Mô Tả Công Việc

Giảng dạy môn Toán trong chương trình phổ thông

Thực hiện nghiêm túc các công việc thuộc thẩm quyền của giáo viên trong việc quản lý sinh viên, quản lý lớp học, coi thi, chấm thi, sử dụng tài nguyên theo quy định của FPT Polytechnic.

Tham gia các hoạt động chuyên môn: họp chuyên môn, workshop, hướng dẫn sinh viên làm đề tài Nghiên cứu khoa học,...

Tham gia các hoạt động ngoại khoá do nhà trường tổ chức.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Toán (nếu không tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm thì cần có Chứng chỉ NVSP)

Có khả năng áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại

Sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft Office

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường phổ thông

Quyền Lợi

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Có mức thu nhập hấp dẫn

Có cơ hội tham gia các lớp học, hoạt động đào tạo nâng cao trình độ

Cách Thức Ứng Tuyển

