Tuyển Giáo viên Unity Công ty TNHH SX - XD - TM HOA GIANG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 22 Triệu

Mức lương 20 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - |

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 20 - 22 Triệu

Giám sát toàn công trường , chịu trách nhiệm về công tác An Toàn Vệ Sinh Lao Động, An Ninh Trật Tự, PCCC trên công trường.

Giám sát việc tuân thủ các qui định về AT-VSLĐ, ANTT, PCCC trên công trường, xử lý các vấn đề phát sinh nếu có.

Đảm bảo việc tuân thủ các qui định an toàn lao động bằng cách phối hợp với các an toàn viên giám sát cách thức công nhân thi công ở công trường, kiểm tra môi trường làm việc, máy móc, trang thiết bị....

Lập biên bản xử phạt các hành vi vi phạm nội qui công trường , vi phạm nội qui AT-VSLĐ, ANTT, PCCC.

Lập biên bản và xử lý các hành vi trộm cắp , tai nạn xảy ra trên công trường.

Cập nhật các điều luật và quy định mới nhất của nhà nước về ATVSLĐ để xây dựng quy định và áp dụng trên toàn công trường.

Ghi nhật ký AT hàng ngày và gởi báo cáo hàng tuần về tình hình ATVSLĐ và an ninh trật tự tại công trường gởi về công ty.

Xây dựng,triển khai và tập huấn định kỳ các chương trình về AT-VSLĐ cho toàn thể công trường.

Tiếp nhận và phổ biến nội quy công trường và nội quy AT-VSLĐ cho công nhân mới vào làm việc.

Với Mức Lương 20 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành (tin học văn phòng,...).

Có khả năng đàm phán, thuyết trình, năng động, nhiệt tình, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực.

Hiểu biết về chuyên môn

Tinh thần trách nhiệm tốt.

Có khả năng làm việc độc lập.

Chịu áp lực trong công việc, đi công tác tỉnh.

Nắm được các kỹ thuật công việc tại công trường.

Nhạy bén và linh hoạt đưa ra cách giải quyết cho các sự cố xảy ra tại công trường.

Kỷ năng lập kế hoạch, triển khai, giám sát, quản lý đội nhóm.

Điều hành toàn bộ hoạt động của công trường, tham mưu cho lãnh đạo công ty.

Cập nhật kiến thức nghề nghiệp bằng cách tận dụng các cơ hội học hỏi, đọc sách báo chuyên môn, lập các mối quan hệ, tham gia vào các tổ chức có liên quan đến nghề nghiệp.

Yêu cầu biết tiếng anh.

Tại Công ty TNHH SX - XD - TM HOA GIANG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận trong buổi phỏng vấn.

Thưởng hiệu sức năng lực làm việc.

Thử việc 02 tháng.

Hưởng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

Môi trường làm việc sáng tạo, năng động, thân thiện,...

Các trợ cấp theo quy định của Công ty.

Được thưởng vào các dịp Lễ, Tết, lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX - XD - TM HOA GIANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin