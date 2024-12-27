Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Trường Hải Đà Nẵng làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Unity Tại Công Ty TNHH Trường Hải Đà Nẵng
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Ninh Bình:
- Phố An Hòa
- Phường Ninh Phong
- Thành Phố Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chỉ huy hiện trường .
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có thể xa nhà, địa điểm làm việc cố định và lâu dài tại Đài Loan.
Tại Công Ty TNHH Trường Hải Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản 48.000 Đài tệ ( khoảng 38.000.000 VND), thêm tăng ca và trợ cấp tổng lãnh từ 50.000.000-60.000.000 VND.
- Hưởng mọi quyền lợi theo Luật Lao Động, visa cư trú diện Kỹ sư, có thể bảo lãnh vợ con.
- Miễn phí ăn bữa ăn và ký túc xá.
- Trước khi xuất cảnh được ký hợp đồng đầy đủ (hợp đồng được cơ quan nhà nước duyệt, thời hạn 3 năm, hết hạn ký tiếp, dự án nhiều ưu tiên gắn bó lâu dài).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trường Hải Đà Nẵng
