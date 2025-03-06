Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Hãng Thời Trang Eva De Eva làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

1.1. Thiết kế các ấn phẩm theo yêu cầu:

- Bộ Sưu tập: Chọn ảnh, thiết kế KV, resize kích thước banner, cover web, facebook, zalo, banner LDP desktop, LDP mobile…

- Trade/Event: Thiết kế poster, banner quảng cáo, đặt hàng POS, vật phẩm quảng cáo…

- Hình ảnh cửa hàng:

+ Thiết kế demo

+ Thiết kế theo kích thước poster từng showroom

+ Thiết kế file poster cho các đại lý

1.2. Đảm bảo các sản phẩm thiết kế đồng bộ về mặt thương hiệu:

- Kiểm tra lại toàn bộ các ấn phẩm sử dụng cho bán hàng và văn phòng

- Lập kế hoạch thiết kế lại những ấn phẩm thiết kế chưa chuẩn về quy định nhận diện thương hiệu

1.3. Hỗ trợ triển khai cung cấp POS, hỗ trợ thi công Show Windows

1.4. Các công việc thiết kế khác:

- Thiết kế voucher giảm giá, card visit cán bộ công nhân viên

- Thiết kế các sự kiện trong năm nhân sự order tổ chức các sự kiện của công ty (8/3, 20/10, Giáng sinh, Tết, tiệc sinh nhật, tiệc công ty cuối năm....)

- Thiết kế Backdrop, Hashtag, Thank you Card, Băng rôn, Ruy băng, Visual, Standee

- Các ấn phẩm thiết kế khác theo yêu cầu