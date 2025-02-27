Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty cổ phần truyền thông Vietart làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

II. NHIỆM VỤ

• Tham gia xây dựng ý tưởng, triển khai thiết kế 3D, bóc tách kỹ thuật, các mô hình dự án sân khấu, gian hàng triển lãm cho sự kiện và hội nghị.

• Thiết kế phối cảnh, sâu khấu sự kiện.

• Thực hiện các bản vẽ mặt bằng bố trí, dựng hình ảnh, clip 3D. Hoàn thiện bản vẽ cuối cùng, bản vẽ kỹ thuật trước khi sản xuất.

• Triển khai thiết kế 2D cho key visual, các ấn phẩm như thư mời, giấy mời sự kiện, standee, poster, tờ rơi, backdrop sự kiện, ... và những ấn phẩm cần có theo tính chất của từng sự kiện.

• Phối hợp cùng các bộ phận trong quá trình lắp đặt, thi công sân khấu, photobooth, visual led, visual sự kiện...

• Tham gia vào các buổi họp với đối tác, khách hàng để lấy thông tin và thuyết trình ý tưởng sáng tạo.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.