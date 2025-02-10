Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 17 Triệu

Mức lương Từ 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: phòng 303, tầng 3 toàn nhà HITC 239 Xuân Thủy, HN

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Từ 17 Triệu

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Lĩnh vực: Thang máy gia đình cao cấp

• Thương hiệu: Cibes và Kalea

• Thực hiện công tác thiết kế ảnh, video đáp ứng nhu cầu truyền thông, marketing, quảng bá thương hiệu, dựa trên order của Marketing:

+ Thiết kế các ấn phẩm truyền thông: banner, popup, catalog, brochure, infographic, backdrop, standee, bảng biển, giấy mời...

+ Sản xuất, xây dựng các clip quảng cáo, video ngắn, video review, video giới thiệu về sản phẩm. V.v để sử dụng trên các kênh digital marketing của công ty: website, Facebook, Youtube, Tiktok

• Chịu trách nhiệm các công việc liên quan đến in ấn các ấn phẩm offline

Lưu ý: Ứng viên vui lòng đính kèm Portfolio khi ứng tuyển. Xin cảm ơn.

Với Mức Lương Từ 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Thái độ

• Tỉ mỉ, kỷ luật, có trách nhiệm, chủ động, hòa đồng

• Không ngại học hỏi cái mới, luôn cập nhật, nắm bắt những nhu cầu, xu hướng mới nhất về lĩnh vực đồ họa quảng cáo

Tại CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM

