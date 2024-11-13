Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Pace Multimedia làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 20 Triệu

Công ty TNHH Pace Multimedia
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Graphic Design/Illustration/Animation

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty TNHH Pace Multimedia

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Số nhà PG

- 10, Vincom Shophouse, Quang Trung, Vinh, Nghệ An., TP Vinh

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Thiết kế thumbnail cho video
Dựng video, chỉnh sửa hình ảnh truyền thông nội bộ các hoạt động sự kiện của công ty
Chịu trách nhiệm thiết kế các ấn phẩm oder từ các phòng ban (poster, backdrop, thư mời,...)
Thiết kế các hình ảnh sáng tạo cho Fanpage của công ty

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế, truyền thông, Marketing
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm trở lên
Có tư duy thiết kế, bố cục, màu sắc
Ứng viên thành thạo Photoshop với Illustrator
Ưu tiên ứng viên thành thạo Premiere và các công cụ hỗ trợ khác

Tại Công ty TNHH Pace Multimedia Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực = Lương + phụ cấp + thưởng
Thưởng sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ, tết, lương tháng 13, nghỉ phép năm,...
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Cơ hội phát triển cùng Công ty trẻ trung, năng động, nhiều triển vọng
Du lịch và team building 1 lần/năm, xét tăng lương định kỳ 2 lần/ năm
Văn phòng làm việc sang - xịn - mịn, trang thiết bị làm việc đầy đủ
Và nhiều đãi ngộ hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Pace Multimedia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa Golden City, 25 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

