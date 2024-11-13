Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Pace Multimedia làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Số nhà PG - 10, Vincom Shophouse, Quang Trung, Vinh, Nghệ An., TP Vinh

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation

Thiết kế thumbnail cho video

Dựng video, chỉnh sửa hình ảnh truyền thông nội bộ các hoạt động sự kiện của công ty

Chịu trách nhiệm thiết kế các ấn phẩm oder từ các phòng ban (poster, backdrop, thư mời,...)

Thiết kế các hình ảnh sáng tạo cho Fanpage của công ty

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế, truyền thông, Marketing

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm trở lên

Có tư duy thiết kế, bố cục, màu sắc

Ứng viên thành thạo Photoshop với Illustrator

Ưu tiên ứng viên thành thạo Premiere và các công cụ hỗ trợ khác

Tại Công ty TNHH Pace Multimedia Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực = Lương + phụ cấp + thưởng

Thưởng sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ, tết, lương tháng 13, nghỉ phép năm,...

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Cơ hội phát triển cùng Công ty trẻ trung, năng động, nhiều triển vọng

Du lịch và team building 1 lần/năm, xét tăng lương định kỳ 2 lần/ năm

Văn phòng làm việc sang - xịn - mịn, trang thiết bị làm việc đầy đủ

Và nhiều đãi ngộ hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Pace Multimedia

