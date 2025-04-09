Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH MÔ HÌNH VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 751 Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội, Huyện Thanh Trì

- Theo dõi và xử lý bộ hồ sơ kinh doanh của dự án: Báo giá, ký hợp đồng, tạm ứng, thanh toán các mốc theo hợp đồng.

- Phụ trách các công việc, hồ sơ thuộc kinh doanh của Công ty theo Quy trình kinh doanh, báo cáo các kết quả công việc và lưu các hồ sơ thuộc Quy trình.

- Lập kế hoạch kinh doanh năm và các phương án đảm bảo kế hoạch kinh doanh.

- Làm việc với Khách hàng để đạt chỉ tiêu doanh thu đã đề ra theo Tháng – Quý – Năm.

- Quản lý các công việc phát sinh trong quá trình làm việc với Khách hàng trước-trong-sau khi thực hiện các dự án.

- Trợ giúp BGĐ trong việc cập nhật Quy trình kinh doanh.

- Báo cáo các công việc cho PGĐ HC-NS, Trưởng phòng và phó phòng HC-NS hàng ngày- tuần- tháng-quý-năm.

- Một số công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

- Độ tuổi: 22- 35; Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Lắng nghe và luôn cầu thị.

- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, nghe nói được để trao đổi với Khách hàng

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán với Khách hàng.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm Văn phòng (Microsoft Office)

- Biết cách lập và phân tích, báo cáo để đưa ra các đề xuất phù hợp giải quyết vấn đề phát sinh.

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10.5 - 12 triệu VND

- Lương thưởng hấp dẫn, thưởng Quý theo KPI.

- Đóng bảo hiểm theo quy định BHXH.

- Được khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ nhân viên.

- Được hưởng chế độ lễ tết, hiếu, hỷ theo quy định công ty.

- 12 ngày phép/năm

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, chuyên nghiệp với tính chất công việc ổn định lâu dài.

- Cơ hội phát triển bản thân, trực tiếp làm việc với khách hàng là các công ty, tập đoàn bất động sản – kiến trúc hàng đầu Việt Nam và Quốc tế: Vingroup, Ecopark, Sun Group, Bitexco Group, BIM Group, Gamuda Land Vietnam, GMP (Đức), Aedas (Vương quốc Anh), Nikken Sekkei (Nhật Bản),...

- Thường xuyên được đào tạo chuyên môn, coaching nội bộ bởi đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và chuyên gia khách mời.

- Tham gia các hoạt động nội bộ sôi nổi: Các hoạt động nội bộ hấp dẫn được tổ chức trải dài và xuyên suốt 12 tháng/năm: Du xuân đầu năm, sinh nhật công ty, nghỉ mát, hoạt động thể thao, hoạt động từ thiện, các ngày lễ 8/3, 20/10, Tết Hàn thực, sinh nhật BGĐ, quản lý, Tiệc cuối năm.

