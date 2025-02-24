Tuyển IT Helpdesk Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Tuyển IT Helpdesk Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS)
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2025
Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS)

IT Helpdesk

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS)

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4 – Nhà ga hàng hóa ALS – Phú Minh – Sóc Sơn – Hà Nội

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

• Vận hành ứng dụng và hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo tính ổn định, an toàn, an ninh thông tin;
• Hỗ trợ IT văn phòng, hỗ trợ người dùng;
• Xử lý sự cố trực tiếp tại công ty hoặc hỗ trợ xử lý lỗi từ xa;
• Bảo trì, bảo dưỡng máy tính và các trang thiết bị CNTT định kỳ;
• Các công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp ĐH, Cao Đẳng chuyên ngành CNTT/Điện tử viễn thông, khoa học máy tính hoặc một lĩnh vực tương tự.
• Tiếng Anh đọc hiểu
• Có kinh nghiệm làm việc từ 01 năm trở lên
• Nắm vững về hệ thống phần cứng máy vi tính, có kinh nghiệm xử lý các trục trặc về phần cứng máy tính (máy tính để bàn và máy tính xách tay)
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý các hệ thống phần mềm nghiệp vụ. Nếu biết lập trình, quản lý và khai thác hệ thống CSDL là 1 lợi thế.
Quyền lợi:
- Lương: 12 - 16 triệu/ tháng;

Tại Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS)

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 - Nhà ga hàng hoá ALS - Phú Minh - Sóc Sơn - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

