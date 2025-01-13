Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Unis làm việc tại An Giang thu nhập 6 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Unis
- An Giang:
- Kho số 01, Quốc lộ 91, Khóm Đông Thịnh B, Phường Mỹ Thạnh, Tp. Long Xuyên, An Giang, Huyện Văn Giang
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
1. Nhận đơn đặt hàng từ khách hàng và liên hệ NVKD để lên đơn hàng.
2. Xuất hàng bán & điều xe giao hàng cho khách.
3. Theo dõi hàng tồn kho để đặt hàng từ nhà máy và điều tiết hàng hóa.
4. Một số công việc khác theo yêu cầu của trưởng đơn vị và văn phòng tổng.
1.Tốt nghiệp Cao đẳngtrở lên chuyên ngành Kế Toán/Kiểm Toán.
2. Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm Kế toán bán hàng.
3.Sử dụng thành thạoExcel.
4.Chăm chỉ, chịu được áp lực công việc cao, khéo léo trong giao tiếp.
5. Ưu tiên ứng viên cư trú tại khu vực An Giang.
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm Kế toán bán hàng.
3.Sử dụng thành thạoExcel.
4.Chăm chỉ, chịu được áp lực công việc cao, khéo léo trong giao tiếp.
5. Ưu tiên ứng viên cư trú tại khu vực An Giang.
QUYỀN LỢI:
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (7:00- 16:30)
ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC: Kho số 01-Quốc lộ 91-Khóm Đông Thịnh B, Phường Mỹ Thạnh, Tp. Long Xuyên, An Giang
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Unis Thì Được Hưởng Những Gì
ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC: Kho số 01-Quốc lộ 91-Khóm Đông Thịnh B, Phường Mỹ Thạnh, Tp. Long Xuyên, An Giang
Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: An Giang
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Unis
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI