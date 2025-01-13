Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Unis làm việc tại An Giang thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - An Giang: - Kho số 01, Quốc lộ 91, Khóm Đông Thịnh B, Phường Mỹ Thạnh, Tp. Long Xuyên, An Giang, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

1. Nhận đơn đặt hàng từ khách hàng và liên hệ NVKD để lên đơn hàng.

2. Xuất hàng bán & điều xe giao hàng cho khách.

3. Theo dõi hàng tồn kho để đặt hàng từ nhà máy và điều tiết hàng hóa.

4. Một số công việc khác theo yêu cầu của trưởng đơn vị và văn phòng tổng.

1.Tốt nghiệp Cao đẳngtrở lên chuyên ngành Kế Toán/Kiểm Toán.

2. Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm Kế toán bán hàng.

3.Sử dụng thành thạoExcel.

4.Chăm chỉ, chịu được áp lực công việc cao, khéo léo trong giao tiếp.

5. Ưu tiên ứng viên cư trú tại khu vực An Giang.

QUYỀN LỢI:

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (7:00- 16:30)

ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC: Kho số 01-Quốc lộ 91-Khóm Đông Thịnh B, Phường Mỹ Thạnh, Tp. Long Xuyên, An Giang

Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: An Giang

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Unis

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin