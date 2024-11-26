Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần Ôtô Vig An Giang làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Ôtô Vig An Giang
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công Ty Cổ Phần Ôtô Vig An Giang

Kế toán bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty Cổ Phần Ôtô Vig An Giang

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- An Giang:

- 132 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý kho: Nhập và quản lý kho xe mới, phụ kiện, phiếu nhập chi phí phụ kiện theo xe nhập kho và các hoạt động nhập xuất kho liên quan đến marketing.
- Duyệt xuất kho: Kiểm duyệt và phê duyệt xuất kho phụ kiện.
- Xuất hóa đơn bán ra theo nội dung công việc đảm nhận.
- Đối chiếu hoa hồng và lương: Đối chiếu các khoản hoa hồng và lương năng suất của tư vấn bán hàng, tài xế đăng ký và các nhân sự liên quan khác.
- Xử lý phiếu báo có và thanh toán: Lập phiếu báo có cho khách hàng kinh doanh, xử lý phiếu ngân hàng thu cấn trừ thanh toán khách hàng, và lập phiếu kế toán chi phí theo từng xe bán.
- Quản lý công nợ phải trả: Theo dõi và xử lý công nợ phải trả cho nhà cung cấp (NCC) như MMV, NCC phụ kiện, và bảo hiểm.
- Quản lý công nợ phải thu: Theo dõi và thu hồi công nợ phải thu từ khách hàng kinh doanh, MMV, hoa hồng từ ngân hàng và bảo hiểm.
- Lập phiếu thu – chi cấn trừ công nợ
- Theo dõi chi phí đăng ký xe: Giám sát chi phí đăng ký xe và nhắc nhở tư vấn bán hàng (TVBH) làm đề xuất trả tiền thừa cho khách hàng nếu có.
- In phiếu ra cổng: In phiếu ra cổng cho xe được Phòng Kinh doanh bán khi đảm bảo đủ công nợ.
- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán;
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương;
- Sử dụng được phần mềm kế toán cơ bản;
- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng (word, excel…)
- Có khả năng chịu áp lực trong công việc, ham học hỏi, chịu khó;
- Kỹ năng xử lý vấn đề, giao tiếp, quản lý thời gian hiệu quả.

Tại Công Ty Cổ Phần Ôtô Vig An Giang Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận;
- Phụ cấp cơm trưa hàng tháng;
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp;
- Được đào tạo, huấn luyện;
- Tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo quy định;
- Nghỉ Lễ, Tết theo quy định;
- Được cấp đồng phục hằng năm;
- Khám sức khỏe và du lịch nghỉ dưỡng định kỳ hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Ôtô Vig An Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Ôtô Vig An Giang

Công Ty Cổ Phần Ôtô Vig An Giang

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 132 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

