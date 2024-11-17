Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH CN - TM&DV PHÚC THỊNH SOLAR làm việc tại Gia Lai thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Gia Lai: 424 Trường Chinh, P. Trà Bá, Tp. Pleiku, Gia Lai, TP Pleiku

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Theo dõi công nợ khách hàng.

- Kiểm tra đối chiếu công nợ, báo cáo thu chi

- Gửi báo cáo bán hàng và đơn hàng xuất trong ngày vào cuối ngày.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu: Nữ

- Độ tuổi: từ 25-30

- Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên, bằng cấp liên quan

- Có kinh nghiệm khai báo thuế, kế toán bán hàng là một lợi thế

- Có định hướng làm việc gắn bó lâu dài cùng công ty

- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm văn phòng, phầm mềm kế toán Misa)

- Kỹ năng sử dụng tốt excel, khai thác dữ liệu, tổng hợp và phân tích số liệu.

- Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc hiệu quả.

- Làm việc có trách nhiệm. Chịu được áp lực cao, đặc trưng của ngành nghề, có khả năng làm việc độc lập.

- Hòa đồng, vui vẻ, khả năng làm việc đội nhóm, có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực tốt

- Trung thực, đạo đức tốt, có tinh thần học hỏi, cầu tiến và tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CN - TM&DV PHÚC THỊNH SOLAR Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 - Thứ 7 (Giờ hành chính), CN nghỉ

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến.

- Không đi thị trường, văn phòng hiện đại, nhiều hoạt động gắn kết nhân viên: Du lịch, sinh nhật nhân viên,...

- Được cấp phát đồng phục, hỗ trợ công cụ, dụng cụ cho công việc: Máy tính, điện thoại, tai nghe...

- Được tham gia các buổi Đào tạo nghiệp vụ do công ty tổ chức hoặc có thể đề xuất các khóa học theo mong muốn.

- Thưởng theo năng lực hàng tháng/quý/năm.

- Thưởng đột xuất khi đạt KPI được

- Được tham gia BHBB đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- 12 ngày phép năm

- Các chế độ thưởng các dịp lễ, tết, tháng 13.

- Tham gia các hoạt động du lịch, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CN - TM&DV PHÚC THỊNH SOLAR

