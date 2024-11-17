Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH CN - TM&DV PHÚC THỊNH SOLAR làm việc tại Gia Lai thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY TNHH CN - TM&DV PHÚC THỊNH SOLAR
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Gia Lai: 424 Trường Chinh, P. Trà Bá, Tp. Pleiku, Gia Lai, TP Pleiku
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
- Theo dõi công nợ khách hàng.
- Kiểm tra đối chiếu công nợ, báo cáo thu chi
- Gửi báo cáo bán hàng và đơn hàng xuất trong ngày vào cuối ngày.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu: Nữ
- Độ tuổi: từ 25-30
- Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên, bằng cấp liên quan
- Có kinh nghiệm khai báo thuế, kế toán bán hàng là một lợi thế
- Có định hướng làm việc gắn bó lâu dài cùng công ty
- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm văn phòng, phầm mềm kế toán Misa)
- Kỹ năng sử dụng tốt excel, khai thác dữ liệu, tổng hợp và phân tích số liệu.
- Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc hiệu quả.
- Làm việc có trách nhiệm. Chịu được áp lực cao, đặc trưng của ngành nghề, có khả năng làm việc độc lập.
- Hòa đồng, vui vẻ, khả năng làm việc đội nhóm, có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực tốt
- Trung thực, đạo đức tốt, có tinh thần học hỏi, cầu tiến và tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH CN - TM&DV PHÚC THỊNH SOLAR Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 - Thứ 7 (Giờ hành chính), CN nghỉ
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến.
- Không đi thị trường, văn phòng hiện đại, nhiều hoạt động gắn kết nhân viên: Du lịch, sinh nhật nhân viên,...
- Được cấp phát đồng phục, hỗ trợ công cụ, dụng cụ cho công việc: Máy tính, điện thoại, tai nghe...
- Được tham gia các buổi Đào tạo nghiệp vụ do công ty tổ chức hoặc có thể đề xuất các khóa học theo mong muốn.
- Thưởng theo năng lực hàng tháng/quý/năm.
- Thưởng đột xuất khi đạt KPI được
- Được tham gia BHBB đầy đủ theo quy định của pháp luật.
- 12 ngày phép năm
- Các chế độ thưởng các dịp lễ, tết, tháng 13.
- Tham gia các hoạt động du lịch, teambuilding.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CN - TM&DV PHÚC THỊNH SOLAR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
