Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH CN - TM&DV PHÚC THỊNH SOLAR làm việc tại Gia Lai thu nhập 7 - 8 Triệu

Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH CN - TM&DV PHÚC THỊNH SOLAR làm việc tại Gia Lai thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH CN - TM&DV PHÚC THỊNH SOLAR
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY TNHH CN - TM&DV PHÚC THỊNH SOLAR

Kế toán

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY TNHH CN - TM&DV PHÚC THỊNH SOLAR

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Gia Lai: 424 Trường Chinh, P. Trà Bá, Tp. Pleiku, Gia Lai, TP Pleiku

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Theo dõi công nợ khách hàng.
- Kiểm tra đối chiếu công nợ, báo cáo thu chi
- Gửi báo cáo bán hàng và đơn hàng xuất trong ngày vào cuối ngày.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu: Nữ
- Độ tuổi: từ 25-30
- Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên, bằng cấp liên quan
- Có kinh nghiệm khai báo thuế, kế toán bán hàng là một lợi thế
- Có định hướng làm việc gắn bó lâu dài cùng công ty
- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm văn phòng, phầm mềm kế toán Misa)
- Kỹ năng sử dụng tốt excel, khai thác dữ liệu, tổng hợp và phân tích số liệu.
- Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc hiệu quả.
- Làm việc có trách nhiệm. Chịu được áp lực cao, đặc trưng của ngành nghề, có khả năng làm việc độc lập.
- Hòa đồng, vui vẻ, khả năng làm việc đội nhóm, có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực tốt
- Trung thực, đạo đức tốt, có tinh thần học hỏi, cầu tiến và tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CN - TM&DV PHÚC THỊNH SOLAR Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 - Thứ 7 (Giờ hành chính), CN nghỉ
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến.
- Không đi thị trường, văn phòng hiện đại, nhiều hoạt động gắn kết nhân viên: Du lịch, sinh nhật nhân viên,...
- Được cấp phát đồng phục, hỗ trợ công cụ, dụng cụ cho công việc: Máy tính, điện thoại, tai nghe...
- Được tham gia các buổi Đào tạo nghiệp vụ do công ty tổ chức hoặc có thể đề xuất các khóa học theo mong muốn.
- Thưởng theo năng lực hàng tháng/quý/năm.
- Thưởng đột xuất khi đạt KPI được
- Được tham gia BHBB đầy đủ theo quy định của pháp luật.
- 12 ngày phép năm
- Các chế độ thưởng các dịp lễ, tết, tháng 13.
- Tham gia các hoạt động du lịch, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CN - TM&DV PHÚC THỊNH SOLAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CN - TM&DV PHÚC THỊNH SOLAR

CÔNG TY TNHH CN - TM&DV PHÚC THỊNH SOLAR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 424 Trường Chinh, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-ban-hang-thu-nhap-7-8-trieu-toan-thoi-gian-tai-gia-lai-job252032
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KD Land
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KD Land
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 7 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu
Hạn nộp: 02/01/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 18 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Cao Bằng
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 06/12/2024
Cao Bằng Đã hết hạn 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Lữ Hành Quốc Tế Vietnam Travel Group
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 7 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Lữ Hành Quốc Tế Vietnam Travel Group
Hạn nộp: 07/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư & Dịch vụ Du lịch Phúc Long
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Công ty TNHH Đầu tư & Dịch vụ Du lịch Phúc Long
Hạn nộp: 09/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Cái Lò Nướng
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Cái Lò Nướng
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Paradise Fine Foods Việt Nam
Tuyển Trưởng Nhóm Kế Toán thu nhập 14 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Paradise Fine Foods Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần INN SAIGON
Tuyển Kế Toán thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần INN SAIGON
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
Tuyển Nhân Viên Thống Kê thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 237 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 226 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 37 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 37 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 98 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KD Land
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KD Land
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 7 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu
Hạn nộp: 02/01/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 18 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Cao Bằng
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 06/12/2024
Cao Bằng Đã hết hạn 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Lữ Hành Quốc Tế Vietnam Travel Group
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 7 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Lữ Hành Quốc Tế Vietnam Travel Group
Hạn nộp: 07/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư & Dịch vụ Du lịch Phúc Long
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Công ty TNHH Đầu tư & Dịch vụ Du lịch Phúc Long
Hạn nộp: 09/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Cái Lò Nướng
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Cái Lò Nướng
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Paradise Fine Foods Việt Nam
Tuyển Trưởng Nhóm Kế Toán thu nhập 14 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Paradise Fine Foods Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần INN SAIGON
Tuyển Kế Toán thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần INN SAIGON
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
Tuyển Nhân Viên Thống Kê thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất