Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH LUXUHE làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 8 Triệu

Công ty TNHH LUXUHE
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Kế toán bán hàng

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

Hải Phòng: Marina Vinhomes Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Cập nhật, theo dõi, quản lý đơn hàng phát sinh hàng ngày
Báo cáo doanh thu hàng ngày
Theo dõi thanh toán của đơn hàng đã giao

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ, cần mẫn
Nhiệt thành
Kỹ năng văn phòng cơ bản: excel, word
Trung thực

Tại Công ty TNHH LUXUHE Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH theo đúng quy định
Chế độ lương khi tăng ca/làm thêm giờ: theo đúng quy định của Luật BHXH
Chế độ thưởng ngày sinh nhật, lễ, tết...
Môi trường làm việc trẻ trung, hoà đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH LUXUHE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH LUXUHE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: HD100, Marina Vinhomes Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

