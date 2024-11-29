Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH LUXUHE làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 8 Triệu

Tham gia BHXH theo đúng quy định Chế độ lương khi tăng ca/làm thêm giờ: theo đúng quy định của Luật BHXH Chế độ thưởng ngày sinh nhật, lễ, tết... Môi trường làm việc trẻ trung, hoà đồng

Cập nhật, theo dõi, quản lý đơn hàng phát sinh hàng ngày Báo cáo doanh thu hàng ngày Theo dõi thanh toán của đơn hàng đã giao

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI