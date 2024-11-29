Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH LUXUHE làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty TNHH LUXUHE
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Marina Vinhomes Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng, Lê Chân, Quận Lê Chân
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Cập nhật, theo dõi, quản lý đơn hàng phát sinh hàng ngày
Báo cáo doanh thu hàng ngày
Theo dõi thanh toán của đơn hàng đã giao
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ, cần mẫn
Nhiệt thành
Kỹ năng văn phòng cơ bản: excel, word
Trung thực
Tại Công ty TNHH LUXUHE Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH theo đúng quy định
Chế độ lương khi tăng ca/làm thêm giờ: theo đúng quy định của Luật BHXH
Chế độ thưởng ngày sinh nhật, lễ, tết...
Môi trường làm việc trẻ trung, hoà đồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH LUXUHE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
