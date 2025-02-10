Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán dự án Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHN
- Hà Nội: Tầng 1, tòa CT1A, Mễ Trì Plaza, Đường Lương Thế Vinh, Q. Nam Từ Liêm Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán dự án Với Mức Lương 12 - 30 Triệu
- Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực điện nhẹ (ELV, BMS, RCU..)
- Chăm sóc tệp khách hàng hiện có của công ty.
- Tư vấn sơ bộ, kết hợp với Presale tư vấn giải pháp, sản phẩm phù hợp cho dự án của khách hàng.
- Theo dõi, đàm phán, ký kết hợp đồng và chăm sóc khách hàng.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và điều động của Ban lãnh đạo.
Quyền lợi:
- Mức lương: 12-30tr (tuỳ kinh nghiệm) + Hoa hồng theo quy định công ty đã ban hành.
- Thưởng nóng và hoa hồng theo chính sách của công ty.
- Lịch làm việc linh hoạt từ Thứ 2 đến Thứ 6
- Được công ty trang bị các phương tiện làm việc hiện đại.
- Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước.
- Được tham gia mua cổ phần ưu đãi của công ty với nhân sự có thâm niên từ 12 tháng trở lên.
- BHXH, nghỉ phép và nghỉ lễ theo Quy định của Pháp luật hiện hành;
- Các chế độ công đoàn, sinh nhật, teambuilding, du lịch, camping…thưởng lễ đầy đủ.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
