Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHN
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Kế toán dự án

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán dự án Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHN

Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1, tòa CT1A, Mễ Trì Plaza, Đường Lương Thế Vinh, Q. Nam Từ Liêm Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán dự án Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

- Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực điện nhẹ (ELV, BMS, RCU..)
- Chăm sóc tệp khách hàng hiện có của công ty.
- Tư vấn sơ bộ, kết hợp với Presale tư vấn giải pháp, sản phẩm phù hợp cho dự án của khách hàng.
- Theo dõi, đàm phán, ký kết hợp đồng và chăm sóc khách hàng.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và điều động của Ban lãnh đạo.
Quyền lợi:
- Mức lương: 12-30tr (tuỳ kinh nghiệm) + Hoa hồng theo quy định công ty đã ban hành.
- Thưởng nóng và hoa hồng theo chính sách của công ty.
- Lịch làm việc linh hoạt từ Thứ 2 đến Thứ 6
- Được công ty trang bị các phương tiện làm việc hiện đại.
- Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước.
- Được tham gia mua cổ phần ưu đãi của công ty với nhân sự có thâm niên từ 12 tháng trở lên.
- BHXH, nghỉ phép và nghỉ lễ theo Quy định của Pháp luật hiện hành;
- Các chế độ công đoàn, sinh nhật, teambuilding, du lịch, camping…thưởng lễ đầy đủ.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô 02, Tầng 1, Tòa nhà CT1AB, Khu đất đài phát sóng phát thanh Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

