Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

- Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực điện nhẹ (ELV, BMS, RCU..)

- Chăm sóc tệp khách hàng hiện có của công ty.

- Tư vấn sơ bộ, kết hợp với Presale tư vấn giải pháp, sản phẩm phù hợp cho dự án của khách hàng.

- Theo dõi, đàm phán, ký kết hợp đồng và chăm sóc khách hàng.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và điều động của Ban lãnh đạo.

Quyền lợi:

- Mức lương: 12-30tr (tuỳ kinh nghiệm) + Hoa hồng theo quy định công ty đã ban hành.

- Thưởng nóng và hoa hồng theo chính sách của công ty.

- Lịch làm việc linh hoạt từ Thứ 2 đến Thứ 6

- Được công ty trang bị các phương tiện làm việc hiện đại.

- Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước.

- Được tham gia mua cổ phần ưu đãi của công ty với nhân sự có thâm niên từ 12 tháng trở lên.

- BHXH, nghỉ phép và nghỉ lễ theo Quy định của Pháp luật hiện hành;

- Các chế độ công đoàn, sinh nhật, teambuilding, du lịch, camping…thưởng lễ đầy đủ.