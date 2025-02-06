Tuyển Kế toán dự án Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 11/176 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán dự án Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Phối hợp xây dựng kiểm soát các quy trình quản lý vật tư;

- Kiểm soát các đề xuất vật tư dự án, điều phối vật tư các dự án

- Check kho Thanh toán, Quyết toán các hợp đồng của nhà thầu

- Cập nhật các số liệu, BOQ dự án, định mức VTP

- Đối soát khối lượng quyết toán Chủ đầu tư/ Xuất kho dự án, phối hợp các phòng ban giải trình nguyên nhân

- Hỗ trợ trưởng đơn vị quản lý nhân sự Thủ kho tại dự án

- Định kỳ kiểm tra công tác an tòan kho bãi, kiểm kê vật tư tại các dự án

- Admin: tạo dự án, quản lý BOQ, yêu cầu vật tư, Kho phần mềm Sitemage

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 25-40

- Trình độ : Đại học, Chuyên ngành: Kế toán

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán dự án tại các dự án thi công cơ điện tòa nhà

- Ngoại ngữ: Không yêu

- Kỹ năng:

+ Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo;

+ Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và giải quyết vấn đề;

+ Sử dụng thành thạo các phần mềm office và phần mềm kế toán kho;

+ Nhận biết thành thạo các mặt vật tư cơ điện;

- Phẩm chất:

+ Tận tụy, trách nhiệm

+ Trung thực, tin cậy, bảo mật

- Yêu cầu khác: Sẵn sàng làm việc ngoài giờ và đi công tác theo yêu cầu công việc

Tại Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm (trong nước + nước ngoài theo thành tích làm việc)

- Thứ 7 vui vẻ: Khuyến khích CBNV đưa con đến Công ty để giao lưu, kết nối. Công ty có chuẩn bị đồ ăn cho các bé

- Xe đưa đón CBNV nữ mang thai từ tháng thứ 8 trở đi (theo nhu cầu của CBNV nữ)

- Ăn trưa, ăn sáng tự nguyện tại nhà ăn Công ty, Công ty hỗ trợ 1 phần chi phí. Ăn chay rằm, mùng 1: Công ty đài thọ. Ăn trưa: Thứ 7 vui vẻ: Công ty đài thọ. Đồ uống nhẹ trong giờ làm việc: Cafe, Milo

- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

- Chế độ nghỉ Lễ, Tết, phép, nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương theo quy định của Luật Lao động

- Thời gian làm việc trong tuần: Từ thứ 2 - Thứ 6 và 01 thứ 7 trong tuần. Thời gian làm việc trong ngày: theo ca linh hoạt

- Điều chỉnh thu nhập hàng năm vào các dịp: Sinh nhật Công ty, cuối năm

- Thưởng đột xuất theo hiệu quả công việc, thưởng suất du lịch. Quà tặng cho CBNV: Sinh nhật, ngày quốc tế phụ nữ, Tết thiếu nhi, sinh con, kết hôn....

- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin