Tuyển Kế toán dự án Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Kế toán dự án

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán dự án Tại Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 11/176 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán dự án Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Phối hợp xây dựng kiểm soát các quy trình quản lý vật tư;
- Kiểm soát các đề xuất vật tư dự án, điều phối vật tư các dự án
- Check kho Thanh toán, Quyết toán các hợp đồng của nhà thầu
- Cập nhật các số liệu, BOQ dự án, định mức VTP
- Đối soát khối lượng quyết toán Chủ đầu tư/ Xuất kho dự án, phối hợp các phòng ban giải trình nguyên nhân
- Hỗ trợ trưởng đơn vị quản lý nhân sự Thủ kho tại dự án
- Định kỳ kiểm tra công tác an tòan kho bãi, kiểm kê vật tư tại các dự án
- Admin: tạo dự án, quản lý BOQ, yêu cầu vật tư, Kho phần mềm Sitemage

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 25-40
- Trình độ : Đại học, Chuyên ngành: Kế toán
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán dự án tại các dự án thi công cơ điện tòa nhà
- Ngoại ngữ: Không yêu
- Kỹ năng:
+ Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo;
+ Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và giải quyết vấn đề;
+ Sử dụng thành thạo các phần mềm office và phần mềm kế toán kho;
+ Nhận biết thành thạo các mặt vật tư cơ điện;
- Phẩm chất:
+ Tận tụy, trách nhiệm
+ Trung thực, tin cậy, bảo mật
- Yêu cầu khác: Sẵn sàng làm việc ngoài giờ và đi công tác theo yêu cầu công việc

Tại Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm (trong nước + nước ngoài theo thành tích làm việc)
- Thứ 7 vui vẻ: Khuyến khích CBNV đưa con đến Công ty để giao lưu, kết nối. Công ty có chuẩn bị đồ ăn cho các bé
- Xe đưa đón CBNV nữ mang thai từ tháng thứ 8 trở đi (theo nhu cầu của CBNV nữ)
- Ăn trưa, ăn sáng tự nguyện tại nhà ăn Công ty, Công ty hỗ trợ 1 phần chi phí. Ăn chay rằm, mùng 1: Công ty đài thọ. Ăn trưa: Thứ 7 vui vẻ: Công ty đài thọ. Đồ uống nhẹ trong giờ làm việc: Cafe, Milo
- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
- Chế độ nghỉ Lễ, Tết, phép, nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương theo quy định của Luật Lao động
- Thời gian làm việc trong tuần: Từ thứ 2 - Thứ 6 và 01 thứ 7 trong tuần. Thời gian làm việc trong ngày: theo ca linh hoạt
- Điều chỉnh thu nhập hàng năm vào các dịp: Sinh nhật Công ty, cuối năm
- Thưởng đột xuất theo hiệu quả công việc, thưởng suất du lịch. Quà tặng cho CBNV: Sinh nhật, ngày quốc tế phụ nữ, Tết thiếu nhi, sinh con, kết hôn....
- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 14/176 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

