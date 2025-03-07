Tuyển Kế toán dự án Công ty Cổ phần xây dựng Vijako Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 108 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán dự án Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

1. Theo dõi thông tin dự án đầu tư của Công ty

2. Hạch toán nghiệp vụ kế toán đầu tư

3. Theo dõi báo cáo dòng tiền và vốn dự án đầu tư

4. Thực hiện các công việc khác của PTBP

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Tài chính Kế Toán.

- Có từ 2 - 3 năm kinh nghiệm.

- Từ 25 tuổi trở lên

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel, powerpoint…) và phần mềm kế toán

- Kỹ năng phân tích, xử lý, tổng hợp số liệu kế toán. Nắm vững nghiệp vụ kế toán liên quan.

- Có khả năng làm việc độc lập;

Tại Công ty Cổ phần xây dựng Vijako Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12tr – 17tr (hoặc thỏa thuận theo năng lực)

- Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7

- Thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng tháng 13, tuỳ tình hình kinh doanh sẽ có lương tháng thứ 14+

- Chế độ nâng lương định kỳ và theo hiệu quả công việc

- Tham gia BHXH theo quy định của Luật

- Chế độ khám sức khoẻ định kỳ hàng năm

- Sinh nhật, du lịch, nghỉ mát và các hoạt động/sự kiện của Công ty

- Được trao cơ hội, đào tạo phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần xây dựng Vijako Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin