Tuyển Kế toán dự án Spring Auteurs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Kế toán dự án Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và theo dõi ngân sách dự án

Quản lý chi phí dự án

Quản lý doanh thu dự án (nếu có)

Lập báo cáo tài chính dự án

Quản lý tài sản dự án

Tuân thủ pháp luật và các quy định

Phối hợp với các bộ phận khác

Quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương:

Thu thập và kiểm tra thông tin liên quan đến lương, thưởng, phụ cấp của nhân viên và các đối tác tham gia dự án.

Lập bảng lương chi tiết, đảm bảo tính chính xác và đúng thời hạn.

Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các khoản trích theo lương khác theo quy định.

Giải đáp các thắc mắc liên quan đến lương và các chế độ đãi ngộ cho nhân viên.

Làm việc với khách hàng về các vấn đề thuế:

Cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc của khách hàng liên quan đến các vấn đề thuế của dự án (ví dụ: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp...).

Phối hợp với bộ phận liên quan để chuẩn bị các hồ sơ, chứng từ cần thiết cho việc kê khai và nộp thuế.

Đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ thuế đối với khách hàng theo đúng quy định của pháp luật.

Quản lý hợp đồng:

Soạn thảo, kiểm tra các điều khoản tài chính trong các hợp đồng liên quan đến dự án (hợp đồng với nhà cung cấp, diễn viên, đối tác...).

Gửi hợp đồng cho các đối tác liên quan theo quy trình của công ty.

Tiếp nhận và kiểm tra các hợp đồng từ đối tác gửi đến, đảm bảo tính đầy đủ và hợp lệ.

Theo dõi việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong hợp đồng.

Lưu trữ và quản lý hợp đồng một cách khoa học và có hệ thống.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm làm kế toán dự án từ 3 năm trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm làm kế toán trong lĩnh vực sản xuất phim hoặc các ngành công nghiệp sáng tạo tương tự.

Am hiểu sâu sắc về các quy trình sản xuất phim và các đặc thù về tài chính trong ngành.

Nắm vững các nguyên tắc kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và các quy định pháp luật về thuế hiện hành.

Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với cơ quan thuế.

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán phổ biến (ví dụ: MISA, SAP, Fast...), đặc biệt là các phần mềm quản lý dự án có tích hợp tính năng kế toán là một lợi thế.

Thành thạo các ứng dụng văn phòng (MS Word, Excel, PowerPoint, Google Workspace...).

Có khả năng phân tích dữ liệu tài chính, lập báo cáo và đưa ra các nhận xét, đề xuất.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và giải quyết vấn đề tốt.

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm hiệu quả và chịu được áp lực công việc cao.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao và đam mê với lĩnh vực điện ảnh.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ kế toán viên hoặc các chứng chỉ liên quan.

Khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc (đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, giao tiếp cơ bản) là một lợi thế.

Tại Spring Auteurs Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo hiệu suất công việc và kết quả dự án.

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN...).

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp tại một công ty điện ảnh đang phát triển.

Cơ hội được tham gia vào các dự án phim đầy tiềm năng và có quy mô lớn của Spring Auteurs.

Cơ hội học hỏi và phát triển các kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực kế toán và sản xuất phim.

Được làm việc trực tiếp với các chuyên gia trong ngành điện ảnh.

Các chế độ phúc lợi khác:

Các hoạt động văn hóa, giải trí tại công ty.

Hỗ trợ chi phí ăn trưa, gửi xe (nếu có).

Khám sức khỏe định kỳ.

Các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Thời gian làm việc linh hoạt (tùy theo tính chất công việc và dự án).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Spring Auteurs

