Tuyển Kế toán dự án Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Kế toán dự án

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán dự án Tại Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: B4C8 Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán dự án Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Lên hồ sơ dự thầu, làm hợp đồng, hồ sơ thanh toán cho dự án
Lên dự toán và lập hồ sơ theo yêu cầu của Ban lãnh đạo
Tương tác với bộ phận kế toán khác thực hiện quy trình xuất hàng và kiểm soát số liệu hàng hóa..

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính : Nữ
Tuổi: 22-25 tuổi
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học khối ngành kế toán, biết sử dụng phần mềm kế toán Misa, Sapo (chưa biết sẽ được đào tạo).
Cẩn thận, trung thực, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc. Có tinh thần cầu tiến, vì sự phát triển chung của công ty.

Tại Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương: 7-12 triệu
Được trang bị thiết bị làm việc: máy tính, đồng phục...
Mức lương cứng theo tháng bảng lương quy định.
Xét tăng lương định kỳ 1 năm / 1 lần.
Thưởng Quý, thưởng lễ, thưởng tết, tổ chức sinh nhật, hiếu hỉ ...Chế độ phụ cấp ăn trưa, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, du lịch hàng năm. Nhiều chính sách và cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số B4C8 Nguyễn Cảnh Dị, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

