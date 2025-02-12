Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Kế toán dự án

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán dự án Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Xã Yên Phú, Yên Mỹ

- Thừa Thiên Huế ...và 1 địa điểm khác, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán dự án Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu chi, tạm ứng, hoàn ứng
Lập kế hoạch chi phí chung tại Dự án theo tuần.
Thực hiện Thu – Chi, hoàn ứng chi phí chung theo tuần tại Dự án.
Thực hiện chấm công ăn ca gửi về Công ty, tạm ứng nhân công.
Hạch toán các chứng từ phát sinh hàng ngày tại dự án: chi phí chung, chi phí tiền ăn tổ đội.
Thực hiện báo cáo quỹ hàng ngày lên từng nhóm BC riêng mỗi công trình.
Nguyên vật liệu:
Tương tác với bộ phận kho về các chứng từ chưa hợp lệ, hợp lệ.
Hạch toán chứng từ nhập, xuất lên phần mềm hằng ngày.
Kiểm soát kho, TK kho, TK liên quan 621, 623, 627.
Báo cáo tổng hợp nhập – xuất – tồn kho theo định ky (có đối chiếu với thủ kho về số liệu)
Hồ sơ thanh toán Nhà cung cấp, thầu phụ:
Tiếp nhận hồ sơ từ NCC, TP gửi.
Tương tác với NCC, TP về hồ sơ thanh toán.
Kiểm tra hồ sơ của nhà cung cấp, thầu phụ: kiểm tra về hình thức hồ sơ, đơn giá; QS sẽ kiểm tra về khối lượng.
Kiểm tra hồ sơ nhân công: kiểm tra về hình thức hồ sơ, đơn giá nhân công; QS sẽ kiểm tra về khối lượng.
Luân chuyển hồ sơ về Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Chuyên ngành Tốt nghiệp chính quy chuyên ngành Tài chính - Kế toán, .....
Kỹ năng:
1. Nắm vững chuyên môn kế toán.
2. Có kinh nghiệm và nắm vững nghiệp vụ kế toán xây dựng cơ bản, dự án.
3. Nhiệt tình, năng động, chịu khó trong công việc.
4. Đam mê công việc, trách nhiệm với công việc.
5. Sẵn sàng thay đổi nơi làm việc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phụ cấp theo chức danh đảm nhiệm công việc (cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn).
Lương tháng 13 và thưởng theo Đánh giá hiệu quả công việc quý.
Thưởng vào các dịp Lễ/Tết trong năm.
Các chế độ phụ cấp, BHXH, BHTN, BHYT, BH thất nghiệp.
Ứng viên được trúng tuyển có cơ hội được đào tạo và làm việc môi trưởng năng động, chuyên nghiệp, thân thiên và công bằng;
Được trao quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng;
Tham quan du lịch và các hoạt động Team Building hàng năm, hội thao CDC;
Quà cho các cháu là con CBNV nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) và rằm trung thu;
Khám sức khỏe định kỳ;
Chế độ Công đoàn theo quy chế Công đoàn, sinh nhật tháng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: LK 18-24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, 69 Tố Hữu, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

