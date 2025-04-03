Tuyển Kế toán dự án Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 41, tòa nhà Keangnam, Landmark 72, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán dự án Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập, theo dõi và kiểm soát các báo cáo P&L Dự án (phần mềm).

Thực hiện/hỗ trợ lập báo cáo P&L theo từng Dự án (phần mềm),Trung tâm sản xuất và Khối sản xuất định kỳ tháng/quý.

Thực hiện/hỗ trợ theo dõi, đánh giá việc ghi nhận doanh thu, chi phí thực tế của các Dự án so với kế hoạch. Phối hợp cùng các bộ phận để soát xét, sửa đổi các định mức chi phí Dự án hàng năm.

Thực hiện/hỗ trợ phân tích các chỉ tiêu tài chính, đưa ra các giải pháp kiểm soát tài chính tương ứng cho các Dự án, Trung tâm sản xuất và Khối sản xuất.

Phối hợp với các bộ phận khác thực hiện chuẩn hóa dữ liệu và tự động hóa hệ thống báo cáo P&L Dự án, Trung tâm sản xuất và Khối sản xuất.

Các công việc khác liên quan đến công tác báo cáo P&L Dự án.

Phối hợp chặt chẽ với các nhân viên khác trong Phòng TC-KT để quản trị hiệu quả dòng Thu-Chi các Dự án.

Các công việc khác của kế toán trưởng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

ĐH trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành có liên quan.

3 Năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực.

Kiến thức cơ bản về nghiệp vụ kế toán, nguyên tắc kế toán, quy trình kế toán, quy chế tài chính, đặc biệt nắm vững các nghiệp vụ liên quan tới chi phí.

Thành thạo tin học văn phòng

Có kỹ năng sử dụng các công cụ, phần mềm kế toán của công ty.

Có kỹ năng tổ chức và sắp xếp thông tin tốt, rõ ràng

Tại Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

12 Ngày phép theo luật Lao động và 3 ngày nghỉ mát, nghỉ lễ 22/12.

Tiền thưởng cho những dịp đặc biệt.

Chế độ bảo hiểm.

Trang thiết bị được cung cấp.

Review lương vào tháng 3 hàng năm

Đào tạo: tài trợ chứng chỉ,...

Chế độ ghi nhận và khen thưởng kịp thời

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, hiện đại với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, nơi mọi ý tưởng đều được hoan nghênh.

Trang phục thoải mái, thời gian làm việc linh hoạt, không có phạt.

Các câu lạc bộ công ty: Bóng bàn, Bóng đá, Pes, Bi-a, AOE, v.v.

Tận hưởng nhiều sự kiện của công ty, từ thi đấu thể thao, tiệc sinh nhật hàng tháng, xây dựng đội ngũ hàng quý đến tiệc năm mới, chuyến đi công ty, v.v.

Góc sách miễn phí với những cuốn sách chọn lọc.

Miễn phí cà phê, trà. ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin