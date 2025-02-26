Tuyển Kế toán dự án Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Geleximco, Đ. Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Theo dõi, kiểm tra và quản lý hồ sơ tài chính của các dự án.

Kiểm tra, hạch toán các nghiệp vụ kế toán liên quan đến dự án theo đúng quy định.

Kiểm tra, theo dõi, đối chiếu, thanh toán công nợ, lên kế hoạch thanh toán cho các thầu phụ, nhà

cung cấp theo tiến độ thi công, hợp đồng.

Phối hợp với các phòng ban khác để làm hồ sơ quyết toán, thanh toán hợp đồng với chủ đầu tư.

Lập báo cáo tổng hợp chi phí hàng tháng, quý hoặc khi có yêu cầu của lãnh đạo.

Tham gia vào quá trình kiểm kê hàng tồn kho và tài sản.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Nắm vững các nguyên tắc kế toán và quy định pháp luật về kế toán.

Có kỹ năng phân tích số liệu và lập báo cáo.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. An tâm về phúc lợi:

- Cơ chế lương và thưởng tương xứng với năng lực và đóng góp.

- Thu nhập = Lương cứng + Thưởng KPIs + % doanh thu (tùy vị trí).

- Lương tháng 13, Bảo hiểm Y tế, chế độ nghỉ lễ, Tết, teambuilding,...

- 12 ngày phép/năm (có thể cộng dồn để nghỉ hoặc quy đổi thành tiền).

2. Môi trường làm việc:

- Phát huy tố chất, năng lực và bứt phá mọi giới hạn trong công việc của bạn.

- Tôn trọng cá tính, năng lực, ý kiến và sự đóng góp của bạn.

- Tự do, trẻ trung, năng động và được là chính mình.

- Chế độ làm việc linh hoạt và đề cao ý thức trách nhiệm cá nhân.

3. Phát triển và khẳng định bản thân:

- Bạn sẽ được làm mọi việc theo cách khác đi và luôn tốt hơn từng ngày.

- Trở thành người Giỏi và Tự tin về những gì mình đang làm.

- Không giới hạn sự phát triển của bạn từ thời gian đến cấp bậc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam

