Tuyển Kế toán dự án Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Việt Lào làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 28 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Việt Lào
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Kế toán dự án

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán dự án Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Việt Lào

Mức lương
18 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Phú Điền

- 83A Lý Thường Kiệt

- quận Hoàn Kiếm

- TP Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán dự án Với Mức Lương 18 - 28 Triệu

Địa điểm làm việc: Tại Hà nộ và văn phòng dự án điện gió bên Lào
- Đánh giá năng lực nhà thầu. Kiểm soát HĐ giao khoán cho thầu phụ, hồ sơ TƯ/thanh toán, hồ sơ chất lượng, hồ sơ quyết toán, soát xét các hồ sơ, chứng từ liên quan cùng các phòng ban chuyên môn.
- Quản lý, kiểm soát, cân đối chi phí đầu vào của dự án theo thực tế và định mức để có tư vấn trong việc quản trị chi phí
- Theo dõi, tổng hợp toàn bộ chi phí phát sinh ở dự án-
- Quyết toán chi phí theo Dự án
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
- Hỗ trợ, phối hợp với các nhân viên khác trong phòng và các phòng ban khác thực hiện các công việc có liên quan.
- Chịu trách nhiệm về công việc và kết quả công việc của mình PP, TP. TCKT
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 18 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi: Từ 27 tuổi trở lên
• Độ tuổi:
• Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán doanh nghiệp
• Trình độ chuyên môn:

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Việt Lào Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Việt Lào

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 83A Lý Thường Kiệt, Q.Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

