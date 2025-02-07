Tuyển Kế toán dự án Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Việt Lào làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 28 Triệu

Địa điểm làm việc: Tại Hà nộ và văn phòng dự án điện gió bên Lào

- Đánh giá năng lực nhà thầu. Kiểm soát HĐ giao khoán cho thầu phụ, hồ sơ TƯ/thanh toán, hồ sơ chất lượng, hồ sơ quyết toán, soát xét các hồ sơ, chứng từ liên quan cùng các phòng ban chuyên môn.

- Quản lý, kiểm soát, cân đối chi phí đầu vào của dự án theo thực tế và định mức để có tư vấn trong việc quản trị chi phí

- Theo dõi, tổng hợp toàn bộ chi phí phát sinh ở dự án-

- Quyết toán chi phí theo Dự án

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

- Hỗ trợ, phối hợp với các nhân viên khác trong phòng và các phòng ban khác thực hiện các công việc có liên quan.

- Chịu trách nhiệm về công việc và kết quả công việc của mình PP, TP. TCKT

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp.