Tuyển Kế toán dự án Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Việt Lào làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 28 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán dự án Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Việt Lào
- Hà Nội: Tòa nhà Phú Điền
- 83A Lý Thường Kiệt
- quận Hoàn Kiếm
- TP Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán dự án Với Mức Lương 18 - 28 Triệu
Địa điểm làm việc: Tại Hà nộ và văn phòng dự án điện gió bên Lào
- Đánh giá năng lực nhà thầu. Kiểm soát HĐ giao khoán cho thầu phụ, hồ sơ TƯ/thanh toán, hồ sơ chất lượng, hồ sơ quyết toán, soát xét các hồ sơ, chứng từ liên quan cùng các phòng ban chuyên môn.
- Quản lý, kiểm soát, cân đối chi phí đầu vào của dự án theo thực tế và định mức để có tư vấn trong việc quản trị chi phí
- Theo dõi, tổng hợp toàn bộ chi phí phát sinh ở dự án-
- Quyết toán chi phí theo Dự án
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
- Hỗ trợ, phối hợp với các nhân viên khác trong phòng và các phòng ban khác thực hiện các công việc có liên quan.
- Chịu trách nhiệm về công việc và kết quả công việc của mình PP, TP. TCKT
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 18 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Độ tuổi:
• Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán doanh nghiệp
• Trình độ chuyên môn:
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Việt Lào Thì Được Hưởng Những Gì
