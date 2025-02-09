Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 21 ngõ 139 Phú Diễn (gần trường ĐH Tài nguyên môi trường), Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán dự án Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Chuẩn bị, tập hợp, làm Hồ sơ pháp lý các Công trình, làm hồ sơ công nhân, tổ đội thi công ở CT;

Chuẩn bị các hồ sơ lấy mẫu thí nghiệm vật liệu phục vụ dự án;

Chuẩn bị và hoàn thiện danh mục hồ sơ chất lượng phục vụ nghiệm thu, thanh toán giai đoạn công trình chuyển cho Chủ đầu tư;

Chuẩn bị các hồ sơ thanh quyết toán, phối hợp cùng kế toán công nợ đôn đốc thu hồi công nợ;

Chuẩn bị hồ sơ bảo hành công trình, Trình ký CĐT các hồ sơ, giấy tờ liên quan khi có yêu cầu;

Hỗ trợ nhân viên kinh doanh chuẩn bị tài liệu, hoàn thiện hồ sơ dự thầu/chào hàng;

Hỗ trợ nhân viên kinh doanh thực hiện các kế hoạch chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng;

Thực hiện các công việc khác theo chức năng và yêu cầu Trưởng BP/ Tổng GĐ.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam từ 25 tuổi trở lên;

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Quản lý dự án, Tài chính - Kế toán, Kỹ thuật, Kinh tế, ...

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm quản lý dự án ở các công ty xây dựng, thi công sản xuất, ... Thành thạo trong việc xử lý hồ sơ về nghiệm thu, thanh quyết toán..

Nắm vững các quy định của Công ty về thủ tục, trình tự thanh toán.

Kỹ năng thu thập thông tin, thống kê và tổng hợp, lập báo cáo phân tích.

Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel

Khả năng làm việc độc lập

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống nhanh nhạy

Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Ý thức trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10- 12tr + % hoa hồng dự án

Thưởng hiệu quả kinh doanh của công ty, lương tháng 13, thưởng dự án...

Chế độ BHXH, chế độ phép hưởng ngay sau khi hết thử việc hưởng đầy đủ các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Có chế độ cơm trưa văn phòng

Được hưởng các chế độ khác của công ty: Du lịch, sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết, du lịch, teambuilding.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, cơ hội thăng tiến cao.

Các quyền lợi khác theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin