Tuyển Kế toán dự án Tổng Công Ty Mbland - Mbland Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tổng Công Ty Mbland - Mbland Holdings
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Kế toán dự án

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán dự án Tại Tổng Công Ty Mbland - Mbland Holdings

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4

- Tháp A

- Tòa nhà Keangnam

- Phạm Hùng

- Từ Liêm

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán dự án Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Kế toán dự án và quản lý chi phí
• Tiếp nhận hồ sơ thanh toán, thực hiện các thủ tục thanh toán cho nhà thầu.
• Tập hợp, theo dõi hso liên quan đến các dự án theo phân công nhiệm vụ.
• Ghi chép phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản chi phí đầu tư liên quan đến dự án.
• Lập báo cáo theo dõi chi phí đầu tư, chi phí dự án. Phân tách theo từng hạng mục thi công.
Đảm bảo công tác báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo. Định kỳ
phân tích tình hình triển khai các dự án, có báo cáo cảnh báo khi phát hiện các chi phí vượt
dự toán.
• Tham gia trực tiếp và công tác nghiệm thu, thanh quyết toán các hạng mục công trình.
2. Hoạch toán kế toán và kiểm soát rủi ro
• Tổ chức phương pháp quản lý, hạch toán kế toán chi phí theo dõi chi phí đầu tư, tính toán và
lập phương án giá thành sản phẩm tại các dự án, hoặc Cty con trực tiếp quản lý dự án.
• Báo cáo kịp thời các nghiệp vụ tiềm ẩn rủi ro sai phạm về Thuế.
3. Kiêm nhiệm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Tổng Công Ty Mbland - Mbland Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Tổng Công Ty Mbland - Mbland Holdings

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 - Tháp A - Tòa nhà Keangnam - Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - Hà Nội

