Tuyển Kế toán dự án Công Ty TNHH Inpos làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Inpos
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công Ty TNHH Inpos

Kế toán dự án

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán dự án Tại Công Ty TNHH Inpos

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 23, BT3, Khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán dự án Với Mức Lương Thỏa thuận

2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
Thiết kế các dự án điện mặt trời áp mái (design engineer)
• Khảo sát, thiết kế chào thầu cho các dự án
• Thiết kế thi công hệ thống điện mặt trời áp mái;
• Phối hợp với nhóm mua hàng để đặt hàng các vật tư cần thiết cho dự án
• Phối hợp với văn phòng làm hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ thanh toán với CĐT
• Hỗ trợ với bộ phận mua hàng làm việc với các nhà cung cấp để đảm bảo các vấn đề kỹ thuật phù hợp với dự án.
• Thực hiện công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính Nam/Nữ;
• Trình độ học vấn: Đã hoàn tất một khóa học về hệ thống điện/thiết bị điện.
• Dưới 1 năm kinh nghiệm và am hiểu về hệ thống điện mặt trời.
• Sử dụng thành thạo Autocad.
• Có kinh nghiệm thiết kế hệ thống điện mặt trời áp mái hoặc hệ thống cơ điện (M&E).
• Khả năng chủ động giải quyết công việc

Tại Công Ty TNHH Inpos Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Inpos

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Inpos

Công Ty TNHH Inpos

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 23, BT3, Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

