Tuyển Kế toán dự án Công Ty TNHH Inpos làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC.

Thiết kế các dự án điện mặt trời áp mái (design engineer)

• Khảo sát, thiết kế chào thầu cho các dự án

• Thiết kế thi công hệ thống điện mặt trời áp mái;

• Phối hợp với nhóm mua hàng để đặt hàng các vật tư cần thiết cho dự án

• Phối hợp với văn phòng làm hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ thanh toán với CĐT

• Hỗ trợ với bộ phận mua hàng làm việc với các nhà cung cấp để đảm bảo các vấn đề kỹ thuật phù hợp với dự án.

• Thực hiện công việc khác theo yêu cầu.