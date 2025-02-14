Tuyển Kế toán dự án Công Ty TNHH Inpos làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán dự án Tại Công Ty TNHH Inpos
- Hà Nội: Số 23, BT3, Khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán dự án Với Mức Lương Thỏa thuận
2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
Thiết kế các dự án điện mặt trời áp mái (design engineer)
• Khảo sát, thiết kế chào thầu cho các dự án
• Thiết kế thi công hệ thống điện mặt trời áp mái;
• Phối hợp với nhóm mua hàng để đặt hàng các vật tư cần thiết cho dự án
• Phối hợp với văn phòng làm hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ thanh toán với CĐT
• Hỗ trợ với bộ phận mua hàng làm việc với các nhà cung cấp để đảm bảo các vấn đề kỹ thuật phù hợp với dự án.
• Thực hiện công việc khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Trình độ học vấn: Đã hoàn tất một khóa học về hệ thống điện/thiết bị điện.
• Dưới 1 năm kinh nghiệm và am hiểu về hệ thống điện mặt trời.
• Sử dụng thành thạo Autocad.
• Có kinh nghiệm thiết kế hệ thống điện mặt trời áp mái hoặc hệ thống cơ điện (M&E).
• Khả năng chủ động giải quyết công việc
Tại Công Ty TNHH Inpos Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Inpos
