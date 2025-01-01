Công việc Kế toán dự án

Nhu cầu tuyển dụng kế toán dự án hiện nằm trong top cao trên thị trường bởi hầu hết các doanh nghiệp cần tới vị trí này nhằm quản lý và kiểm soát tình hình tài chính. Việc làm kế toán dự án phát triển mạnh tại các khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp, hấp dẫn ứng viên bởi mức lương cao dao động từ 7.000.000 – 90.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm kế toán dự án

Kế toán dự án có nhiệm vụ theo dõi sát sao chi phí, lợi nhuận và doanh thu, dòng tiền của một dự án hoặc nhóm dự án nằm tách biệt với tổng thể tình hình tài chính doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc làm kế toán dự án còn có nhiệm vụ quản lý hoạt động giao dịch tài chính, làm hóa đơn và đảm bảo thu hồi công nợ hoặc khách hàng nhận hóa đơn đúng hạn.

Nhu cầu tuyển dụng kế toán dự án hiện nay là vô cùng lớn khi hầu hết các doanh nghiệp đều cần kiểm soát tình hình tài chính của dự án và đảm bảo hoàn thành dự án trong phạm vi ngân sách, lợi nhuận đã đề ra. Trên các diễn đàn, trang tuyển dụng luôn có số lượng bài đăng việc làm kế toán dự án lên tới hàng nghìn. Đặc biệt tại các khu vực thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Bình Dương hay Đà Nẵng hiện đang có nhu cầu cao trong tuyển dụng kế toán dự án.

Theo khảo sát từ Job3s, việc làm kế toán dự án nói riêng và ngành kế toán nói chung được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong khoảng 10 năm tới do nhu cầu xử lý các vấn đề liên quan đến kiểm soát và giải quyết tài chính có tính chất phức tạp trong doanh nghiệp. Đặc biệt, với bối cảnh tài chính phải đối mặt với nhiều quy định chặt chẽ thì việc tuyển dụng kế toán dự án lại đăng biệt tăng cao. Thậm chí, tuyển dụng kế toán dự án còn có khả năng tăng trưởng cao hơn mức tăng trung bình của nhiều ngành nghề khác.

Việc làm kế toán thu hút người lao động bởi mức thu nhập tốt dao động từ 7.000.000 - 90.000.000 VNĐ/tháng, tùy vào kinh nghiệm và vị trí. Bên cạnh đó, việc làm này còn có lộ trình thăng tiến rõ ràng 2 – 5 năm kinh nghiệm và trình độ chuyên môn để từ cấp Junior lên Senior, Trưởng phòng hoặc Giám đốc Tài chính. Hơn nữa, kế toán dự án còn có thể làm việc tại các loại hình doanh nghiệp trong những lĩnh vực như Kiến trúc, Xây dựng, ngành Truyền thông – Marketing, Tư vấn, Cung cấp giải pháp kỹ thuật/công nghệ, dịch vụ Tài chính hoặc tập đoàn nước ngoài.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng kế toán dự án

Mức lương của việc làm kế toán dự án được đánh giá nằm ở mức cao trên thị trường lao động. Tùy vào từng vị trí và kinh nghiệm mà thu nhập dành cho kế toán dự án có sự chênh lệch. Dưới đây là mức lương tham khảo từng vị trí tuyển dụng kế toán dự án:

Vị trí công việc Mức lương (VNĐ/tháng) Nhân viên Kế toán dự án 7.000.000 – 9.000.000 Chuyên viên Kế toán dự án 15.000.000 – 25.000.000 Trưởng phòng kế toán dự án 30.000.000 – 45.000.000 Giám đốc tài chính 60.000.000 – 90.000.000

3. Mô tả công việc cho việc làm kế toán dự án

Kế toán dự án là việc làm đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ với quản lý dự án nhằm đảm bảo thực hiện kế hoạch diễn ra đúng theo ngân sách đã đề ra. Ngoài ra, kế toán dự án còn chịu trách nhiệm những đầu việc sau

Phân tích và kiểm soát chi phí: Tuyển dụng kế toán dự án sẽ theo dõi và kiểm tra các khoản tạm ứng, thanh toán quyết toán, chi phí mua nguyên vật liệu theo bản dự toán nội bộ, với nhà thầu. Kế toán dự án sẽ thực hiện kiểm tra và phê duyệt các khoản hoàn ứng cho nhân viên liên quan đến dự án. Đồng thời, kế toán dự án còn kiểm tra số liệu và đối chiếu sổ sách liên quan tới vật liệu, công cụ trước khi nhập kho. Phân tích, lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp theo đúng tiến độ triển khai dự án cùng các điều khoản trong hợp đồng cũng là nhiệm vụ của kế toán dự án.

Lập ngân sách và dự toán chi phí là nhiệm vụ thường xuyên của kế toán dự án. Với đầu việc này, kế toán dự án cần kiểm tra dự toán nội bộ và đối chiếu chi phí thực tế với hợp đồng đã ký nhằm phân tích tính chênh lệch cũng như lợi nhuận dự án nhằm lập bảng ngân sách phù hợp.

4. Tổng hợp vị trí công việc tuyển dụng kế toán dự án

Kế toán dự án hiện là việc làm có nhu cầu tuyển dụng cao trên thị trường lao động. Tuy nhiên, việc làm kế toán dự án tùy từng vị trí sẽ có nhiệm vụ và yêu cầu công việc khác nhau.

4.1. Nhân viên Kế toán dự án cấp

Kế toán dự án cấp nhân viên sẽ thực hiện nhiệm vụ biên soạn, duy trì và tổng hợp các báo cáo tài chính dựa trên các yêu cầu, quy định của chính phủ. Bên cạnh đó, vị trí việc làm kế toán dự án này còn phụ trách phân tích bảng cân đối kế toán, quản lý sổ cái, duy trì các khoản phải thu – chi, thanh toán bảng lương hàng tháng và lập báo cáo tài chính.

Đối với kế toán dự án cấp nhân viên, ứng viên cần tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính – Ngân hàng hoặc một số ngành liên quan. Đồng thời, vị trí này cũng đòi hỏi ứng viên có sự am hiểu về quản lý tài chính, các quy định về chi tiêu tài chính, giao nhận, xuất, nhập, lưu trữ hồ sơ tài liệu và sử dụng thành thạo các công cụ phần mềm kế toán, tin học văn phòng. Ngoài ra, tuyển dụng kế toán dự án cấp junior còn đòi hỏi ứng viên trang bị những kỹ năng như giao tiếp, giải quyết vấn đề, quản lý, sắp xếp thời gian, chịu được áp lực cao.

Công ty TNHH Line Technology Việt Nam, Công ty TNHH Soucy,... là những đơn vị đang có nhu cầu tuyển dụng kế toán dự án cấp Junior.

4.2. Chuyên viên Kế toán dự án cấp

Kế toán dự án cấp chuyên viên là người có trình độ chuyên môn cao và am hiểu về nguyên tắc để thực hành quá trình phân tích, xử lý dữ liệu tài chính phức tạp. Công việc chính của một kế toán dự án cấp senior đó là nghiên cứu, báo cáo tài chính chi tiết và trực tiếp đề xuất những phương án dựa trên cơ sở phân tích dòng tiền của doanh nghiệp.

Đồng thời, vị trí này sẽ tiến hành tổng hợp, kiểm tra và nghiên cứu sổ sách nhằm đảm bảo cam kết mức độ chính xác cho các tài liệu tài chính. Bên cạnh đó, kế toán dự án cấp senior còn chịu trách nhiệm trực tiếp chuyển khoản các chi phí và duyệt bảng lương cho nhân viên dự án hoặc đối tác, nhà thầu.

Đối với tuyển dụng kế toán dự án cấp senior sẽ yêu cầu ứng viên có bằng Đại học về các chuyên ngành Kế toán, Toán học, Tài chính - Ngân hàng,… thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tương. Đặc biệt, ứng viên có chứng chỉ CPA sẽ là lợi thế lớn. Ngoài yêu cầu trình độ, vị trí việc làm kế toán dự án này còn đòi hỏi những kỹ năng mềm như:

Làm việc có kế hoạch và tổ chức

Có khả năng làm việc độc lập và nhóm tốt

Khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt

Phân tích, xử lý và giải quyết các vấn đề nhanh chóng

Chịu được áp lực về thời gian và độ khó của nhiệm vụ

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và ứng dụng kế toán

Hiện Asahi Tec Việt Nam, Công ty TNHH Outcubatcor Việt Nam, Techcombank,... là những doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng kế toán dự án cấp senior.

4.3. Trưởng phòng kế toán dự án

Trưởng phòng kế toán dự án là một trong những vị trí tuyển dụng được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Nhiệm vụ của một trưởng phòng kế toán dự án là tập trung vào công tác quản lý tài chính của một nhóm hoặc một dự án cụ thể. Công việc sẽ bao gồm theo dõi doanh thu, chi phí, lợi nhuận và số liệu hồ sơ tài chính tổng thể của công ty. Vị trí này cũng sẽ phụ trách đề xuất và xây dựng giải pháp quản trị hệ thống tài chính, đào tạo nhân lực phòng kế toán, cải tiến các quy trình liên quan.

Đối với vị trí trưởng phòng kế toán dự án, ứng viên phải tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán và có từ 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Ngoài yêu cầu trình độ, ứng viên còn cần trang bị những kỹ năng mềm như:

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt

Tinh thần trách nhiệm trong công việc

Có năng lực quản lý, lãnh đạo và điều hành

Có khả năng phân tích dữ liệu tài chính, am hiểu nghiệp vụ và thủ tục liên quan tới kế toán

Công ty TNHH Cơ kim khí Quang Minh, Công ty CP thông tin mạng Việt Nam, Công ty CP tập đoàn MIT Việt Nam,... là những doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng kế toán dự án ở vị trí trưởng phòng đi kèm với mức lương hấp dẫn.

4.4. Giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính có nhiệm vụ điều hành hệ thống tài chính cao nhất trong một doanh nghiệp. Vị trí này thường làm việc chặt chẽ với các lãnh đạo cấp C để tối ưu hóa hoạt động tài chính và đảm bảo sự phát triển những chiến lược. Đồng thời, Giám đốc tài chính sẽ thực hiện báo cáo trực tiếp với các lãnh đạo cấp cao về những phân tích, lợi nhuận, công nợ và đề xuất giải pháp thích hợp với tình hình doanh nghiệp.

Để đảm nhận vị trí Giám đốc tài chính, ứng viên phải có các bằng Cử nhân/Thạc sĩ hoặc chứng chỉ về tài chính, kinh tế, kế toán hoặc những lĩnh vực liên quan. Bên cạnh đó, ứng viên còn phải có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm ở các vị trí cấp cao trong các lĩnh vực tài chính, kế toán tại các công ty, tập đoàn lớn. Ngoài ra, vị trí này còn yêu cầu ứng viên có những kỹ năng như:

Kỹ năng giao tiếp xuất sắc

Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý công việc

Có kỹ năng nhận định thị trường và quản lý rủi ro

Kỹ năng phân tích, xử lý xung đột nhanh chóng và hiệu quả

Am hiểu và sử dụng thành thạo các phần mềm tin học trong Microsoft office hay phần mềm kế toán như Expensify, JD Edwards,...

Những doanh nghiệp hàng đầu hiện đang có nhu cầu tuyển dụng kế toán dự án vị trí Giám đốc tài chính như Manpower Việt Nam, Công ty TNHH Anna Eyeglasses Hà Nội, Ngân hàng SHB, Rox Group,...

5. Khu vực tuyển dụng kế toán dự án

Kế toán dự án là một trong những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lớn trên thị trường. Đặc biệt, việc làm này có xu hướng gia tăng tại các thành phố – nơi tập trung nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ.

5.1. Tuyển dụng việc làm kế toán dự án tại Hà Nội

Hà Nội nằm trong số những thành phố lớn và có tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc. Không chỉ được chính phủ quan tâm, Hà Nội còn thu hút vốn đầu tư mạnh mẽ giúp gia tăng nhiều doanh nghiệp hoạt động đa dạng lĩnh vực. Vì thế, nhu cầu tuyển dụng kế toán dự án và việc làm liên quan tới tài chính là vô cùng lớn.

Tại Hà Nội, người lao động dễ dàng ứng tuyển nhiều vị trí việc làm kế toán dự án khác nhau từ cấp junior, senior cho tới Trưởng phòng hay Giám đốc tài chính với mức lương dao động từ 7.000.000 – 80.000.000 VNĐ/tháng.

5.2. Tuyển dụng việc làm kế toán dự án tại Hồ Chí Minh

Tương tự như Hà Nội, Hồ Chí Minh thuộc thành phố phát triển bậc nhất cả nước. Khu vực này không chỉ có cơ sở hạ tầng hiện đại, vốn đầu tư dồi dào mà còn thu hút nguồn nhân lực cao tới làm việc. Do đó, Hồ Chí Minh có rất nhiều doanh nghiệp với đủ quy mô hoạt động. Chính điều này đã làm gia tăng nhu cầu tuyển dụng kế toán dự án nói riêng và ngành tài chính nói chung.

Việc làm kế toán dự án tại TP.HCM tuyển dụng với nhiều cấp độ, vị trí khác nhau nhưng phổ biến nhất là cấp senior, Trưởng phòng và Giám đốc tài chính. Mức lương cho việc làm này tại khu vực TP.HCM sẽ dao động từ 10.000.000 – 90.000.000 VNĐ/tháng, tùy từng vị trí.

5.3. Tuyển dụng việc làm kế toán dự án tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố tiềm năng và có tốc độ phát triển nhanh chóng trong những năm trở lại đây. Khu vực này tập trung nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trong và ngoài nước. Do đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán dự án tại Đà Nẵng là tương đối lớn. Khu vực này chủ yếu tuyển dụng kế toán dự án cấp junior, senior và Trưởng phòng với mức lương dao động từ 7.000.000 – 50.000.000 VNĐ/tháng.

Ngoài ra, việc làm kế toán dự án cũng là ngành nghề thường xuyên tuyển dụng tại các khác vực khác như Cần Thơ, Bình Dương, Hải Phòng,... giúp mở ra nhiều cơ hội cho người lao động.

6. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm kế toán dự án

Ứng viên muốn thành công tuyển dụng kế toán dự án thì ngoài những bằng cấp, chứng chỉ liên quan tới kế toán còn phải đáp ứng một số yêu cầu khác như:

Có kiến thức về kế toán và tài chính nhằm theo dõi chặt chẽ các khoản chi phí phát sinh và tiến độ thực hiện ngân sách cũng như ghi nhận doanh thu một cách chính xác.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề là điều mà ứng viên vị trí tuyển dụng kế toán dự án cần có. Kỹ năng này sẽ giúp đưa ra những dự báo tài chính, đánh giá hiệu suất của dự án và đưa ra những đề xuất điều chỉnh ngân sách kịp thời.

Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán và quản lý dự án sẽ giúp đảm bảo hiệu quả công việc theo dõi, phân tích, đề xuất nguồn tài chính phù hợp với doanh nghiệp.

Kỹ năng giao tiếp và báo cáo là yêu cầu bắt buộc đối với tuyển dụng kế toán dự án. Với kỹ năng này, ứng viên cần có khả năng truyền đạt thông tin rõ ràng, lập báo cáo chi tiết và chính xác để đảm bảo các bên liên quan nắm rõ tình hình tài chính của dự án.

Cần đặc biệt chú ý đến chi tiết và tính chính xác vì kế toán dự án sẽ chịu trách nhiệm ghi nhận, phân tích các chỉ số từ chi phí, lợi nhuận, doanh thu. Tất cả những điều này đều gây ảnh hưởng đến việc kiểm soát ngân sách dự án nếu có bất kỳ sai sót nào. Vì vậy, yêu cầu về tính chính xác và chú ý chi tiết là điều bắt buộc với kế toán dự án.

Khả năng làm việc dưới áp lực: Các dự án đa phần đều có thời hạn và yêu cầu nghiêm ngặt, điều này đòi hỏi kế toán dự án phải có khả năng chịu được áp lực và tập trung cao độ để đảm bảo hoàn thành công việc chính xác, hiệu quả nhất.

7. Những khó khăn trong việc làm kế toán dự án

Tuyển dụng kế toán dự án là một trong những ngành nghề có nhu cầu sử dụng nhân lực cao và nhiều cơ hội phát triển. Tuy nhiên, kế toán dự án cũng là ngành nghề phải đối mặt với những thách thức lớn như:

Áp lực công việc và thời hạn hoàn thành là một trong những khó khăn mà việc làm kế toán dự án phải đối mặt. Do các dự án đòi hỏi nghiêm ngặt về tiến độ, ngân sách hoạt động cho nên kế toán dự án luôn phải làm việc dưới áp lực cao. Vì thế, ứng viên tuyển dụng kế toán dự án bắt buộc phải có kỹ năng quản lý thời gian và đảm bảo hoàn thành công việc dưới áp lực cao.

Cạnh tranh trong ngành kế toán: Là một trong những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lớn, song cũng có tính cạnh tranh cực kỳ cao. Bởi hàng năm, nhân lực ngành kế toán liên tục được bổ sung giúp doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm được ứng viên phù hợp. Tuy nhiên, ứng viên để được nhận vào doanh nghiệp lớn và mức lương tốt thì bắt buộc phải có trình độ cao, chứng chỉ liên quan, kinh nghiệm dày dặn.

Thay đổi liên tục trong quy định và chính sách tài chính: Những thủ tục, quy định, tài liệu và chính sách tài chính liên tục thay đổi khiến cho ứng viên việc làm kế toán dự án phải thường xuyên cập nhật để đảm bảo hiệu quả cũng như giảm thiểu tối đa sai sót.

Yêu cầu khắt khe từ cấp trên và khách hàng: Kế toán dự án là người tiếp nhận yêu cầu, chịu trách nhiệm báo cáo cấp trên và khách hàng. Do đó, kế toán dự án sẽ phải có những kỹ năng làm việc và đàm phán tốt để đáp ứng những yêu cầu phát sinh trong quá trình làm việc.

Tuyển dụng kế toán dự án là một trong những vị trí được doanh nghiệp chú trọng bởi vai trò trong kiểm soát và đảm bảo hiệu quả các vấn đề tài chính. Việc làm này cũng đặc biệt thu hút người lao động bởi mức thu nhập hấp dẫn dao động từ 7.000.000 -90.000.000 VNĐ/tháng và có tiềm năng phát triển lên vị trí cao từ cấp junior lên Trưởng phòng hoặc Giám đốc tài chính khi có đủ trình độ, kinh nghiệm.