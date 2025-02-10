Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TCN làm việc tại Bình Phước thu nhập 11 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TCN làm việc tại Bình Phước thu nhập 11 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TCN
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TCN

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TCN

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Phước: Tổ 4, Khu phố 1, phường Phước Bình, Phước Long, Thị xã Phước Long

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Theo dõi nhập/ xuất kho: Ghi nhận chính xác số lượng, chất lượng, giá trị hàng hóa khi nhập/ xuất kho, dựa trên các chứng từ như Phiếu nhập kho, Hóa đơn, Phiếu giao nhận... Kiểm tra sự khớp nối giữa số lượng hàng hóa thực tế và số lượng ghi nhận trên chứng từ, hạch toán vào phần mềm misa.
Báo cáo nhập xuất nguyên vật liệu, dầu hàng ngày.
Kiểm kê kho (định kỳ và đột xuất): Thực hiện kiểm kê hàng tồn kho định kỳ (ví dụ: hàng tháng, hàng quý) và đột xuất (khi cần thiết) để đối chiếu với số liệu kế toán, phát hiện sai lệch và đảm bảo tính chính xác của số liệu.
Báo cáo nhập xuất tồn kho theo tháng.
Thực hiện một số công việc hành chánh và công việc liên quan khác khi Quản lý yêu cầu.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán.
Tin học: Thành thạo vi tính văn phòng, ưu tiên có kinh nghiệm phần mềm Misa Amis.
Kinh nghiệm: 1 năm kế làm kế toán kho.
Có trách nhiệm, chịu áp lực cao,...

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TCN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận, cạnh tranh trên thị trường và xứng đáng với năng lực, kinh nghiệm.
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.
Có nhiều cơ hội thăng tiến, được tạo điều kiện tối đa để phát huy hết khả năng.
Lương tháng 13 + thưởng các dịp lễ, tết...;.
Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TCN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TCN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TCN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

