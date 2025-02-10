Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TCN làm việc tại Bình Phước thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Phước: Tổ 4, Khu phố 1, phường Phước Bình, Phước Long, Thị xã Phước Long

Theo dõi nhập/ xuất kho: Ghi nhận chính xác số lượng, chất lượng, giá trị hàng hóa khi nhập/ xuất kho, dựa trên các chứng từ như Phiếu nhập kho, Hóa đơn, Phiếu giao nhận... Kiểm tra sự khớp nối giữa số lượng hàng hóa thực tế và số lượng ghi nhận trên chứng từ, hạch toán vào phần mềm misa.

Báo cáo nhập xuất nguyên vật liệu, dầu hàng ngày.

Kiểm kê kho (định kỳ và đột xuất): Thực hiện kiểm kê hàng tồn kho định kỳ (ví dụ: hàng tháng, hàng quý) và đột xuất (khi cần thiết) để đối chiếu với số liệu kế toán, phát hiện sai lệch và đảm bảo tính chính xác của số liệu.

Báo cáo nhập xuất tồn kho theo tháng.

Thực hiện một số công việc hành chánh và công việc liên quan khác khi Quản lý yêu cầu.

Tốt nghiệp: trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán.

Tin học: Thành thạo vi tính văn phòng, ưu tiên có kinh nghiệm phần mềm Misa Amis.

Kinh nghiệm: 1 năm kế làm kế toán kho.

Có trách nhiệm, chịu áp lực cao,...

Mức lương: thỏa thuận, cạnh tranh trên thị trường và xứng đáng với năng lực, kinh nghiệm.

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.

Có nhiều cơ hội thăng tiến, được tạo điều kiện tối đa để phát huy hết khả năng.

Lương tháng 13 + thưởng các dịp lễ, tết...;.

Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, năng động.

